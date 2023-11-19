التحقيق في إصابة 5 مواطنين بطريق الإسكندرية الصحراوي

أصيب 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.



وفور تلقى بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق إسكندرية الصحراوى بوجود مصادمة ومصابين، على الفور انتقلت سيرات الإسعاف إلى المكان وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وجاري مناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس 44 متهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء بمحيط قسم ثان شبرا الخيمة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 5 كيلو مواد مخدرة و12 سلاح فرد محلى بحوزة 44 عنصر إجرامى بشبرا الخيمة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الجنائي لكتابة تقرير واف عنها، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، بتوجيه عدة حملات بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث تم استهداف و ضبط عناصر إجرامية لمزاولة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة تجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والمقدم أحمد موسي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (38 قضية بإجمالى 44 متهم) متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي والإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات، وإستذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللإزمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبحوزتهم (2,370 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 1,730 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 950 جرام من مخدر البودر – 12 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 10 قطع سلاح أبيض).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، وجارى إستمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وحرر المحاضر اللإزمة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.