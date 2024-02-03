مايكروسوفت تشيد بإطلاق مصر لمبادئ الذكاء الاصطناعي

أكدت ميرنا عارف الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت مصر، أن الذكاء الاصطناعي ليس تقنية جديدة لكن ذاع صيته مع شات جي بي تي.

أوضحت ميرنا أن العالم مقبل على ثورة تقنية جديدة لا تقل أهمية من دخول الإنترنت، هذه النقلة ستغير حياتنا.

أضافت أن مايكروسوفت أطلقت استراتيجية لدعم رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي، لمساعدة الحكومة المصرية في التحول الرقمي.

أشادت بإطلاق الحكومة لمبادئ الذكاء الاصطناعي، قائلة: “نعمل ونتعاون مع الجهات الحكومية لتقنين سلبيات الذكاء الاصطناعي”.

لفتت إلى تنفيذ 61 مشروع تحول رقمي بالتعاون مع وزاراتا الزراعة والعدل، والمشاركة في مبادرة إيتيدا لدعم أكثر من 100 شركة ناشئة، مؤكدة أن مايكروسوفت تؤمن بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي قلب التنمية والتحول الاقتصادي.

أوضحت أن بناء القدرات ومهارات الشباب خصوصا في مبادرة طور وغير بالتعاون مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة في 27 محافظة وتم تدريب أكثر من مليون شخص على المهارات الجديدة وتم اضافة برامج الذكاء الاصطناعي.

أشارت إلى كيفية استخدام التكنولوجيا للمشاركة في مبادرة حياة كريمة ببرامج خاصة بالمرأة لتوفير فرص عمل تلائمها.

أكدت أن إحدى أهم مجالات الذكاء الاصطناعي المناخ، مشيرة إلى أن مايكروسوفت زيرو كربون كشركة من 2012، وفي 2030 تستهدف إزالة الكربون، ولديها استمارات وتطور تقينات حديثة لتنظيف المياه، وتستهدف في 2050 إزالة كل الانبعاثات الكربونية التي تسببت فيها منذ عام 1975.

قالت إن مايكروسوفت متواجدة من 25 عاما في مصر ولديها منظومة شراكات لتنمية القطاع التكنولوجيا.