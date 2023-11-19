الرئاسة الروسية: لدينا إمكانات كبيرة تسمح لنا بمواجهة أي ضربات أو عقوبات

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن روسيا تمتلك إمكانات كبيرة تسمح لها بمواجهة أي ضربات أو عقوبات.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف - في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد إنه "لا تزال لدينا إمكانات كبيرة للغاية تسمح لنا خلال فترة التعبئة القصوى بالتماسك الداخلي وبالتعامل مع أي ضربات".

وأضاف: "كان هناك تهديد بالانهيار الاقتصادي، وكان علينا حشد كل الموارد والقوى الداخلية من أجل منع هذا الانهيار".

وتابع المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية: "المهمة البسيطة في البداية كانت منع الانهيار لأن الاقتصاد كان في الحقيقة تحت عبء غير مسبوق من هذه العقوبات"، مشيرا إلى أنه "لم تواجه أي دولة في العالم من قبل مثل هذا الكم من العقوبات ولا توجد دولة في العالم قادرة على تحمل مثل هذه الضربة".

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن إجمالي الخسائر البشرية للجيش الأوكراني على مختلف محاور القتال بلغ نحو 605 عسكريين خلال اليوم الماضي.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إن الوحدات الروسية أصابت على محور كوبيانسك، خلال تنفيذ عمليات نشطة، قوات ومعدات للعدو، الذي تجاوزت خسائره على هذا المحور 70 عسكريا"، كما تم على محور كراسني ليمان صد هجوم شنته مجموعات هجومية تابعة للواء القوات الخاصة 12 "آزوف" جنوب قرية كوزمينو بلوغانسك وبلغت الخسائر الأوكرانية هناك نحو 30 جنديا.

وأضافت الوزارة أنه تم صد 6 هجمات على محور دونيتسك، وخسائر العدو هناك تفوق 240 عسكريا، فيما بلغت خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك نحو 145 عسكريا وعلى محور زابوروجيه أكثر من 100 عسكري ، بالإضافة إلى مقتل ما يصل إلى 20 جنديا أوكرانيا على محور خيرسون وإصابة قوات ومعدات للجيش الأوكراني في 111 منطقة.

وأشارت إلى أنه تم تدمير مرافق لتخزين الوقود للطيران الحربي الأوكراني في مطار كاناتوفو في مقاطعة كيروفوغراد، وضرب مستودعات ذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة كييف ، واعتراض صاروخين من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا"، إضافة إلى إسقاط 31 طائرة أوكرانية بدون طيار.