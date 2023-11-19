إزالة 165حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة ، للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها بإعتبارها ثروة قومية ، ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء.

واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية ، في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

وتمكنت الوحدات المحلية ، من إزالة 165حالة تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، على مدار الــ 3 أيام الماضية ، حيث تم إزالة 67 حالة تعدِِ بالبناء المخالف علي الأرض الزراعية بقري ، ( الحسينية – بني صامت – أبوجرج - شلقام ) ، بمركز بنى مزار والأحياء الرئيسية بالمدينة.

وفي مركز ومدينة سمالوط ، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة للإزالات ، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تم إزالة 59 حالة تعدِِ علي الاراضي الزراعية بقري ، ( منقطين – اسطال – طحا – قلوصنا – بني خالد )، وتمت الإزالة حتي سطح الأرض ، وتحرير محاضر للمخالفين.

وفي ذات السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز( المنيا – مطاي – ملوي ) ، حملات مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ، حيث تم إزالة 39 حالة تعد منها 19 حالة بقرية بني أحمد الغربية بمركز المنيا، وحى جنوب المدينة، و 17 حالة تعدِِ بقطاع منبال التابعة لمركز ومدينة مطاي، إلي جانب إيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص بأحياء مدينة ملوي، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.