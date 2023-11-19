فريق البرنامج الرئاسي "مودة" يستعد لإطلاق مرحلة جديدة بجامعة الزقازيق

اجتمع الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، بفريق المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) تمهيداً لانطلاق مرحلة جديدة بالجامعة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية "مودة" والشراكة الاستراتيجية بين وزراة التضامن الاجتماعي والجامعة في تنفيذ أنشطة وفعاليات المشروع، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة محمد علي أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب والمنسق الفني لمشروع مودة بالجامعة، وثروت محمد إبراهيم مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والمنسق الإداري للمشروع، وأعضاء هيئة التدريس أعضاء المشروع.

ورحب الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأعضاء الفريق، مشيداً بالإنجاز الذى تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية المبادرة الرئاسية لتأهيل الشباب الجامعي وانطلاق مرحلة جديدة من التدريبات المباشرة.

وشدد على أهمية البرنامج وتنفيذه بالجامعة لخدمة الطلاب والطالبات والبيئة المحيطة، مؤكدا دعم الجامعة لتنفيذ البرنامج، وتوفير كل ما يلزم لتحقيق البرنامج لأهدافه.

وأشارت الدكتورة هبه محمد علي، إلى آليات تنفيذ البرنامج وتحديد الكليات التى سيتم تنفيذ المشروع بها مرحلة أولى، موضحةً أنه تم تزويد فريق العمل بالجامعة بالنماذج المعدة للعملية التدريبية سواء للمدربين أو الطلاب.

يشار إلى أن مشروع (مودة) حقق العديد من الإنجازات المشتركة فى الفترة السابقة، خلال المرحلتين الأولى والثانية، والتى أسفرت عن إعداد ٧٤٤ كادرا تدريبيا من أعضاء هيئة التدريس على مستوى ٢٧ جامعة، وتدريب ١٣٥ ألف طالب وطالبة على مستوى ١١ جامعة مصرية.