البورصة تربح 31.3 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفع أداء مؤشرات البورصة، في ختام جلسة تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، بصورة جماعية بدعم من المستثمرين الأجانب والعرب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم على 31.3 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.679.8 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.12% ليصل إلى مستوى 24899 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي إكس 70، الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 4909 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 100، الأوسع نطاقًا الذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 7236 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 129 مليون جنيه مقابل عمليات بيعية للمستثمرين العرب وسط تداولات 1.6 مليار جنيه.