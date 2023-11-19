طريقة عمل فطيرة السجق بالجبن| حضريها في دقائق

السجق من الأكلات المفضلة لدى الكثير، وهو يتكوّن من اللحم المفروم عادةً يكون اللحم البقري أو الضأن، ويُخلط بالشحم والتوابل، ويُحشى في غلاف أنبوبي صناعي على شكل السجق المعتاد، أو في غلاف طبيعي من أمعاء الغنم مع إضافة البقسماط، وفيما يأتي نقدم لك طريقة تحضير فطيرة بالسجق والجبن سهلة وسريعة للجوع المفاجئ.

فطيرة السجق بالجبن

طريقة عمل فطيرة السجق بالجبن

المقادير

- عجينة البف باستيري : عبوة

- سجق : 2 كوب (مفروم ومطهي)

- جبن كريمي : نصف كوب

- سمن : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء اخلطي السجق المفروم مع الجبن الكريمي جيداً.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني صينية فرن دائرية الشكل بالسمن.

افردي نصف كمية العجين في الصينية مع مراعاة أن يكون طرف العجين للأعلى.

وزعي مزيج السجق المفروم والجبن الكريمي على العجين بالتساوي.

ضعي باقي كمية العجين فوق الحشوة، ثم ضعي أطراف العجينة السفلى عليها لتغطيها من الأطراف وتتماسك.

أدخلي الصينية للفرن حتى تنضج ويتحمر وجهها.

أخرجي الفطيرة من الفرن، واتركيها جانباً حتى تهدأ قليلاً قبل التقطيع، ثم قطعيها وقدميها.