محافظ الغربية يتابع رفع نواتج الأمطار في 12 مركزًا ومدينة

يواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته الدقيقة لحظة بلحظة لرفع نواتج الأمطار في 12 مركز ومدينة، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث يتابع المحافظ من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام إزالة مياه الأمطار أولا بأول في حي أول وثان ومركز طنطا وحي أول وثان ومركز المحلة الكبرى ومركز ومدينة كفر الزيات، مركز ومدينة بسيون، مركز ومدينة قطور، مركز ومدينة سمنود، مركز ومدينة زفتى، عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا للوقوف على ما يتم خلال عملية رفع مياه الأمطار.

وأكد المحافظ، خلال متابعته على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وحتى انتهاء موجة الطقس مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء وشركة مياه الشرب وشركة الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع أي ٱثار ناتجة.

ووجه محافظ الغربية بنشر سيارات ومعدات شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار، مؤكدا سرعة الانتهاء من الأعمال، لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددا مستمرا من المواطنين كالمستشفيات والبنوك والمدارس والمواقف.

وأكد رحمي، على متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.



ويهيب محافظ الغربية عموم مواطني المحافظة بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانية وأعمدة الإنارة والضغط العالي، توخى الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار وارتداء الملابس المناسبة وخاصة خلال فترة المساء. ويناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالتوصيات والتحذيرات لضمان سلامتهم وأمنهم.