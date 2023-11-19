كوالياريلا " الإيطالي يعتزل كرة القدم

أعلن النجم الإيطالي فابيو كوالياريلا اليوم الأحد اعتزال كرة القدم في سن الأربعين.

ولعب فابيو كوالياريلا، في صفوف فيورنتينا وشيتي واسكولي.وسجل كوالياريلا 182 هدفا خلال 556 مباراة في الدوري الإيطالي مع أندية سامبدوريا وأودينيزي ونابولي وتورينو ويوفنتوس، كما

أحرز كوالياريلا 235 خلال مسيرته الكروية على مستوى الأندية بجانب ثمانية أهداف خلال 29 مباراة مع المنتخب الإيطالي.

وانتهى عقد كوالياريلا مع فيورنتينا في يونيو الماضي قبل أن يعلن اعتزاله اليوم

وقال المهاجم الإيطالي المخضرم لشبكة "سكاي سبورتس" اليوم: أنا مجبر على التوقف عن اللعب أنا لاعب حر الآن، لكن حالتي البدنية ليست مقبولة على الإطلاق للعودة إلى الملعب، الآن لدي وقت لتفهم المسار الذي سأسلكه.

وسجل كوالياريلا 30 هدفا خلال 102 مباراة مع يوفنتوس وفاز معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي ولقبين في كأس السوبر الإيطالي.

وحصل كوالياريلا على لقب أفضل هدف في الدوري الإيطالي مرتين في عامي 2009 و2019 كما انضم للتشكيل المثالي للدوري الإيطالي في موسم 2018 - 2019.

واعتاد كوالياريلا على ارتداء القميص رقم 27، تكريما لصديقه وزميله في قطاعات الناشئين ، نيكولو جالي الذي كان يرتدي نفس الرقم، قبل وفاته في حادث سير عام 2001 في سن السابعة عشرة.