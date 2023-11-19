إزالة 3 حالات تعد بالبناء المخالف بقرية صنافير بقليوب

شنت أجهزة محافظة القليوبية، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، والوحدة المحلية بصنافير، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والمخالفات البنائية على مستوى مركز ومدينة قليوب، أسفرت عن إزالة عدد 3 حالات تعدى بالبناء المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف ومتابعة اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة قليوب وبحضور محمود شرف نائب رئيس مركز ومدينة قليوب وخالد نجم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بصنافير.

وقال محمود شرف نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، إن هناك توجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية باتخاذ الإجراءات الفورية والقانونية خيال اى مخالفات وإزالة التعديات في المهد دون أي انتظار أو تقصير أو تقاعس.

ولفت إلى استمرار تنفيذ حملات متتالية، ومتابعة خرائط المتغيرات المكانية والتعامل بشكل سريع تنفيذا للقانون.