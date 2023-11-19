الرجل والمرحاض.. صدفة غريبة تجمع بينهما في مناسبة عالمية.. اعرف القصة

في صدفة غريبة جمعت "الرجل والمرحاض" في تاريخ واحد للاحتفال بهما عالميًا، واللذان يصادفا 19 نوفمبر من كل عام في مفارقة ساخرة، ولكنها تحمل بين طياتها الكثير.

ربما يكون التشابه الأكبر بين الرجال والمراحيض، هو أن كليهما لا يحظيان بالتقدير اللائق بحسب "كُتاب" .. أو هكذا يرى الرجال بالنسبة لأنفسهم، وتؤكد الأمر ذاته الأمم المتحدة فيما يتعلق بأهمية توفير المراحيض للمحرومين منها.

اليوم العالمي للرجل

ويعد اليوم العالمي للرجل مناسبة لتسليط الضوء على مساهمات الرجال على الأرض، والحديث عن المشاكل الجسدية والنفسية التي تصيب الرجال في مختلف أعمارهم.

ووفقًا لـ القانون الدولي الإنساني، ففي مثل هذا اليوم يتم تسليط الضوء على الدور الإيجابي ومساهمة الرجال في الحياة وتعزيز المساواة بين الجنسين، على الصعيد العالمي.

وترجع قصة الاحتفال باليوم إلى محاضر التاريخ بجامعة جزر الهند الغربية في دولة ترينيداد وتوباغو، جيروم تيلوكسينغ، عندما فعاليات في يوم 19 نوفمبر للاحتفاء بالرجل، وهو نفس يوم عيد ميلاد أبيه.

اليوم العالمي للمرحاض

بدأ الاحتفال بهذا اليوم الذي يقام سنويًا منذ عام 2013، بعد أن اعترفت منظمة الأمم المتحدة بالصرف الصحي كحق لحقوق الإنسان التي يجب التمتع بها.

بالرغم من ذلك، إلا أن هناك ما يزيد عن 3.6 مليار شخص يعيشون دون إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي المدارة بأمان.

فيما تم تحديد هذه المناسبة بهدف اتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة الصرف الصحي العالمية وتحقيق الهدف 6 من أهداف خطة التنمية المستدامة التي تروجها الأمم المتحدة، والذي يراد منه إتاحة المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030.