الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الإتجار في الحشيش بالشرقية

محكمة جنايات الزقازيق
محكمة جنايات الزقازيق

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل؛ عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته في القضية بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بشأن ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "مصطفي. ع. م " 43 عاما عاطل، ومقيم بإحدى قرى المركز، يالإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتعاطي، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

مواد متعلقة

تنظيم مسابقة "المبتكر الصغير" للمرحلة الإبتدائية بالمركز الاستكشافي للعلوم بسوهاج

إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء بسنورس في الفيوم

أسرة فيلم شماريخ تعلن إهداء العمل للراحل مصطفى درويش

الرجل والمرحاض.. صدفة غريبة تجمع بينهما في مناسبة عالمية.. اعرف القصة
الجريدة الورقية