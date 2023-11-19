المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة الإتجار في الحشيش بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل؛ عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته في القضية بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بشأن ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "مصطفي. ع. م " 43 عاما عاطل، ومقيم بإحدى قرى المركز، يالإتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتعاطي، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.