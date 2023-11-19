تشكيل الزمالك الرسمي لمواجه الهلال الليبي وديًا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن تشكيل الأبيض لخوض مباراة الهلال الليبي الودية المقرر لها بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : محمد أشرف " روقا" - نبيل دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق" شيكابالا" - ناصر منسي - إبراهيما نداي.

في سياق متصل يقترب المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

حيث يفاضل مجلس إدارة نادي الزمالك بين مدربين عدة لقيادة القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، وتسعى الإدارة لحسم الملف قبل انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

ويتولى معتمد جمال المهام التدريبية لفريق الكرة الأول بالزمالك لفترة مؤقتة بعد إقالة أوسوريو ولحين حسم ملف المدرب الجديد.