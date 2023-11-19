الأمن العام يضبط لصوص المحافظات.. تفاصيل

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة، المنوفية) من ضبط (5 أشخاص– لـ 3 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (عدد 7 رؤوس ماشية) من داخل مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتصريفهم المسروقات لدى عملائهم (4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية") تم ضبطهم.. وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط (3 رؤوس ماشية ومبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة).

ونجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين– لـ 3 منهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة مركز شرطة الشهداء) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة- كمية لمخدر الحشيش- سلاح أبيض "مطواة"- 3 طلمبات مياه - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة بدائرة مركزة شرطة الشهداء .. وإعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.



