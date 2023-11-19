الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأمن العام يضبط لصوص المحافظات.. تفاصيل

الأمن العام
الأمن العام

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الجيزة، المنوفية) من ضبط (5 أشخاص– لـ 3 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (عدد 7 رؤوس ماشية) من داخل مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتصريفهم المسروقات لدى عملائهم (4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية") تم ضبطهم.. وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط (3 رؤوس ماشية ومبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة).

ونجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين– لـ 3 منهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة مركز شرطة الشهداء) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات طلمبات المياه، وبحوزتهم (فرد محلى وطلقة- كمية لمخدر الحشيش- سلاح أبيض "مطواة"- 3 طلمبات مياه - 3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة بدائرة مركزة شرطة الشهداء .. وإعترفوا بحيازتهم للسلاح النارى والأبيض للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجات النارية لتسهيل تنقلاتهم.


 

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