الحل السحرى لأزمة الدولار فى مصر

أشاد الدكتور على الادريسى ، الخبير الاقتصادى، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تشجيع المصانع الجديدة نجاح في كسر المشكلة والأزمة الاقتصادية، مؤكدًا لرجال الصناعة المصريين أن الأزمة الحالية الخاصة بالعملة هي أزمة عابرة، وستنتهي خلال فترة قصيرة.

وقال الادريسى فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد الالكترونية، أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت مطمئنة وذات أثر مؤقت على السوق السوداء، اذا لم تتخذ الحكومة خطوات جادة وخطة واضحة لمعالجة الازمة مما يقوم بدوره فى ارتفاع الأسعار

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الحل السحرى للأزمة من خلال العمل على تنفيذ خطط قصيرة الأجل، وهى التعويم ،ثم التحرك على البدائل مثل زيادة ضخ الدولار، وطرح شهادات استثمارية بعائد 40 % لتشجيع المواطنين على شرائها وجذب الدولار.

وتابع أن من الممكن العمل على تفعيل الخطط طويلة الأجل وهى زيادة حجم الصادرات وخفض الواردات ودعم المبادرة الخاصة بالمصريين فى الخارج.