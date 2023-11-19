الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الحل السحرى لأزمة الدولار فى مصر

الدولار
الدولار

أشاد الدكتور على الادريسى ، الخبير الاقتصادى، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تشجيع المصانع الجديدة نجاح في كسر المشكلة والأزمة الاقتصادية، مؤكدًا لرجال الصناعة المصريين أن الأزمة الحالية الخاصة بالعملة هي أزمة عابرة، وستنتهي خلال فترة قصيرة.

txt

وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وقال الادريسى فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد الالكترونية، أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت مطمئنة وذات أثر مؤقت على السوق السوداء، اذا لم تتخذ الحكومة خطوات جادة وخطة واضحة لمعالجة الازمة مما يقوم بدوره فى ارتفاع الأسعار 

وأضاف الخبير الاقتصادى، أن الحل السحرى للأزمة من خلال العمل على تنفيذ خطط قصيرة الأجل، وهى التعويم ،ثم التحرك على البدائل مثل زيادة ضخ الدولار، وطرح شهادات استثمارية بعائد 40 % لتشجيع المواطنين على شرائها وجذب الدولار.

وتابع أن من الممكن العمل على تفعيل الخطط طويلة الأجل وهى زيادة حجم الصادرات وخفض الواردات ودعم المبادرة الخاصة بالمصريين فى الخارج.

 

 

 

 

مواد متعلقة

وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان معرض المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الموقع الرسمي للتقديم في معهد معاوني الأمن بوزارة الداخلية لعام 2023

نائب رئيس مركز اطسا بالفيوم يشهد لقاء خدمة المواطنين

إيرادات فيلم سكر في آخر ليلة عرض

انطلاق فعاليات المرحلة الخامسة من"المرأة تقود في المحافظات المصرية"
الجريدة الورقية