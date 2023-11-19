حسين ياسر المحمدي يوجه رسالة لـ معتمد جمال قبل الكونفيدرالية

وجه لاعب الزمالك والمنتخب القطري حسين ياسر المحمدي رسالة للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم معتمد جمال قبل خوض منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وأعرب المحمدي عن تهنئته لمدرب الزمالك على الخروج من الموقف الصعب أمام بيراميدز، خاصة بعدما تولي قيادة الفارس الأبيض في ظروف صعبة عقب رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن الفريق.

وتحدث حسين ياسر المحمدي في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "لأبد أن أقدم التهنية للكابتن معتمد جمال المدرب الوطني الذي جاء في توقيت صعب وعدم استقرار ونجح في الخروج من هذه الأزمة".

وتابع: الظروف الصعبة التي كان تواجه الزمالك هي تغيير أكثر من جهاز الفني، ومستوى اللاعبين متراجع حتى من قبل أن يتولى خوان كارلوس أوسوريو تدريب الفريق".

وأكمل المحمدي تصريحاته: "مستوى اللاعبين يوجد فيه حالة من التذبذب الواضحة، ومدرب الزمالك الحالي جاء في توقيت صعب".

وعن رسالته للكابتن معتمد جمال، قال المحمدي: "أرغب في أن يحافظ على شكل الزمالك في بطولة الكونفدرالية، بعد الفوز على بيراميدز في مباراة صعبة جدًا".

وتابع: "المدير الفني الحالي ليس ساحرًا من أجلت تغيير الأوضاع في يوم وليلة، فالمدرب يحتاج لوقتمن أجل أن يضع بصمته مع الفريق، ولن نستطيع أن نحكم عليه الآن، وتأهله لنهائي كأس مصر يُعتبر إنجازًا، والحمد لله إن الحظ كان حليفًا له أمام بيراميدز".

وأوضح المحمدي في تصريحاته أنه يرغب في تحسين النادي أوضاعه المادية خلال الفترة المقبلة، وضلك لكي يعود الاستقرار للقلعة البيضاء.

وأتم المحمدي تصريحاته: "لو تحقق الاستقرار، بعدها يمكننا التحدث عن نتائج الفريق والتدعيمات الجديدة، والجهاز الفني الأجنبي".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيواجه أبو سليم الليبي في السادس والعشرون من نوفمبر المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.