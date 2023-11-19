تنظيم مسابقة "المبتكر الصغير" للمرحلة الإبتدائية بالمركز الاستكشافي للعلوم بسوهاج

تابع ماهر عبدالخالق مدير عام الشؤون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج فعاليات مسابقة المخترع الصغير للمرحلة الإبتدائية على مستوى الإدارات التعليمية: (جرجا _ البلينا _ دار السلام _ ساقلتة _ أخميم) والتي تقام فعالياتها تحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بمركز العلوم الاستكشافي.



وأكد ماهر عبد الخالق أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف المواهب العلمية وتنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم العلمية وإتاحة الفرص لهم للإبداع والابتكار وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد لديهم وإعداد جيل من الطلاب الباحثين والمبتكرين والمبدعين وإزكاء روح التنافس بين الطلاب.



وفي سياق متصل تابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، سير العمل في عدد من المدارس بإدارتي جرجا والبلينا للوقوف على مدى جودة العملية التعليمية بها ومستوى تحصيل الطلاب

حيث تفقد مدرسة العصارة الإبتدائية بإدارة جرجا التعليمية وحرص على متابعة المستوى التعليمي للتلاميذ داخل الفصول الدراسية كما تابع موقف العجز والزيادة في معلمي المواد المختلفة.



كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة بني حلوة للتعليم الأساسي بإدارة البلينا التعليمية وكان في استقباله أسامة المشنب مدير إدارة البلينا التعليمية وتبين له وجود بعض السلبيات المتعلقة بالعملية التعليمية بالمدرسة ووجه إدارة المدرسة لوضع حلول عاجلة لها مع امهال المدرسة لبعض الوقت لتلافي هذه السلبيات قبل أن يعود لزيارتها مستقبلاً للتأكد من تلافي تلك السلبيات.

واختتم وكيل الوزارة جولته بتفقد مدرسة عزبة راجح للتعليم الأساسي وأشاد بالمستوى التعليمي الجيد لتلاميذ المدرسة ثم توجه لديوان إدارة البلينا حيث عقد اجتماعًا بقيادات الإدارة ورؤساء أقسام ديوان الإدارة لمناقشة المشاكل والصعاب التي تواجههم وطرح الحلول الممكنة لهذه المشكلات وتذليل أي صعوبات لضمان جودة العملية التعليمية بمدارس الإدارة.