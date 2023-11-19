القنوات الناقلة لمواجهة مصر وسيراليون بتصفيات المونديال

تنطلق في تمام السادسة مساء اليوم الأحد ، مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره سيراليون في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 ، والتي تقام بدولة ليبيريا.



ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1 وقناة ssc الفضائية، الناقلين للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.



وتضم بعثة الفريق القومي 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.

مصر وجيبوتي ..

وحقق المنتخب الوطني فوزًا عريضًا على نظيره جيبوتي بسداسية من دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الخميس الماضي على ملعب ستاد القاهرة الدولي، لحساب الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وجاءت سداسية المنتخب عبر كل من .. محمد صلاح الذي سجل أربعة أهداف، مصطفى محمد الهدف الخامس واختتم تريزيجيه سداسية المنتخب خلال المواجهة.



وخاض المنتخب مواجهة جيبوتي بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد النني - مروان عطية - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.