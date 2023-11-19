صبحي يشهد حفل تخرج 1000 قائد في برنامج بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الحفل لختامي لبرنامج "دورنا" لتخريج ١٠٠٠ قائد من برنامج بناء وتعزيز قدرات الكوادر الشبابية، بالمدينة الشبابية بأبي قير، والذى تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة .

وأكد "صبحى " فى كلمته الافتتاحية على دور البرنامج الفعال في تأهيل الشباب للترشح للمحليات، والمجالس النيابية المختلفة، كما توجه الدكتور أشرف صبحى بالتحية لكل الشباب المصرى، ووعد بحضور باقى مكونات البرنامج .

أقيم الحفل الختامى بحضور علي مختار المدير التنفيذي لمركز خدمات التنمية، أندرياس ماكنفوس المدير التنفيذي لمؤسسة كريسب الألمانية، السيد عبدالمنعم مدير إدارة التطوع بوزارة الشباب والرياضة ، الدكتورة شيماء القصاص رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية وطن ، الدكتور هشام عيسى مدير البرامج بمركز خدمات التنمية ، النائب سامح حبيب، النائب أحمد بلال، النائب احمد مهنى، النائب أحمد الكواحلى، الدكتور طايع عبداللطيف والسيد بادى عيسى مدير مؤسسة المحفزون بالأردن الشقيقة كما حضر إستشاريين و مدربين وخريجين البرنامج من جميع محافظات الجمهورية.

وتضمنت فعاليات الحفل تقديم الخريجين لبعض العروض الفنية، وقدمت الأستاذة مي علي أخصائى أول التدريب بمركز خدمات التنمية عرض ختامي شمل مخرجات البرنامج واهدافه وتحدياته وكل الخطوات والمراحل التي مر بها.

كما تم عرض قصص ونماذج نجاح لخريجي البرنامج ممن تقلدوا مناصب رفيعة وحققوا أهدافهم داخل البرنامج.



واختتمت فاعليات الحفل بتكريم إدارة البرنامج، المدربين، وفريق العمل، كل خريجى البرنامج والتقاط الصور الجماعية لكل خريجي البرنامج من جميع المحافظات.