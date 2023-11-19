توافد المواطنين على معرض السلع الغذائية بمبادرة الأسعار المخفضة بههيا

شهدت المبادرة التى أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 : 25%، بمركز ومدينة ههيا بمحافظة الشرقية، بناءً على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتحت إشراف اللواء أيمن فهمي رئيس مركز ومدينة ههيا؛ استمرار توافد المواطنين على معرض السلع الغذائية المخفضة.

وقال المحاسب توفيق حماد، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بههيا، إنه تم تنظيم معرض دائم للسلع الغذائية بأسعار منخفضة، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بأرجاء مركز ومدينة ههيا، بالتعاون مع إدارة التموين بههيا برئاسة سامح كمال، وقسم الجمعيات بإدارة التضامن بههيا برئاسة سحر الخولي.

وذكر أن المبادرة تضم السلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت والفول والعدس، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والسمن، والمكرونة، ومنتجات الدواجن والبيض، مشيرا إلى أن هذا المعرض مستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ولفت حماد إلى أن جمعيات المجتمع المدني بالشرقية تسعى بالتعاون مع أجهزة الدولة في: الحفاظ على إستقرار الأسواق، وتوافر السلع الأساسية الضرورية للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من ظاهرة الاحتكار والمغالاة التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية.

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