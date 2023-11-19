قانوني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري لكل مواطن

قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي ستُعقد في ديسمبر المقبل، يأتي ضمن الحقوق الدستورية للمواطن وحقه في أن يعبر عن رأيه ويختار لنفسه من يراه مناسبًا وصالحًا لتولي القيادة، ومن يكون له نائب أو ممثل عنه على الصعيد الدولي.

دفع غرامة خمسمائة جنيه:

أضاف مهران، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القانون المصري يُحدد غرامة عدم المشاركة، أو النزول في الانتخابات، وهي دفع غرامة خمسمائة جنيه لكل من يكون اسمه في السجلات الانتخابية ولا يتقدم بالإدلاء بصوته في الانتخابات، حيث يتم تخصيمها عند دفع فاتورة الكهرباء، أو المياه، أو السجل المدني، لتجديد البطاقة الشخصية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية:

ذكر أستاذ القانون العام، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية توضح أمام المجتمع الدولي مدى احترام الدولة المصرية لآليات الديمقراطية وكيفية تطبيق النظام الانتخابي بشكل صحيح ويسمح لكل مواطن المشاركة الفعالة في اختيار من يمثله في الانتخابات.