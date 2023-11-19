تحرير151 محضرًا في حملات تموينية بالإسماعيلية

‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ حملات تموينية عدة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملات عن تحرير ١٥١ محضرًا تموينيًا متنوعًا، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير عن ٢٢ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، و ٢٣ محضرا لعدم حمل شهادة صحية، و عدد ٢ محضر سلع منتهية الصلاحية وغش تجاري، ومحضر لعدم الإعلان عن مخازن.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ١٦ محضرا إنتاج خبر ناقص الوزن، و٤ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ١٨ محضرا عدم إعطاء بون الصرف للمواطن ، و ٢١ محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٣٩ محضرا عدم نظافة أدوات العجن، و محضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضر توقف عن الإنتاج، و ٣ محاضر مبيعات وهمية.

‏‎وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم ضبط ٣ مخابز لتصرفهم في كمية تقدر ب واحد طن دقيق بلدي مدعم، كما تم ضبط أحد المحال التجارية وبه ٧٠٠ عبوة من النسكافيه والعصائر والمياه الغازية منتهية الصلاحية.

وفي مركز الإسماعيلية تم ضبط ٢٠٠٠ قطعة خبز منتهية الصلاحية، وأكد عبدالحميد حسين مدير الرقابة التمويني على الأسواق والمحال التجارية بالإسماعيلية أنه تم تكليف جميع المكاتب التموينية بعمل تقرير مفصل يومي عن كل الإجراءات القانونية اللازم حيال المخالفين فى الأسعار وتم تخصيص أرقام للشكاوى التموينية والاتصال على الأرقام التالية فى حالة وجود أى مخالفة تموينية.



رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨