قرار جديد ضد عاطلين متهمين بالنصب على مواطن أجنبي

أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على تاجرين بتغيير العملات الأجنبية المزورة.

وكشفت التحريات أن مالكي الشركة قال أنه تعرف على شخصين عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، واتفقا معهما على التقابل معهما لاستبدال مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وعقب انصراف المذكورين اكتشفا بأن العملات الأجنبية "مقلدة".

وتمكن رجال المباحث من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، وربة منزل)، تم ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية" - عملات أجنبية "مقلدة" - 2 بطاقة بنكية - دراجة نارية بدون لوحات "المستخدمة فى ارتكاب وقائع النصب") .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعتان المشار إليهما، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع، كما أقرا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من راغبي استبدال العملات المحلية بأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق قيامهما بإنشاء حسابات وهمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقيامهما بالتواصل مع راغبي استبدال العملات لتنفيذ وقائع النصب كما تبين تحصلهما على العملات الأجنبية "المقلدة".

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس متهم مالك مكتب كاستينج 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامه باستقطاب الشباب والتربح منهم على مبالغ مالية، وحيازته معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية بدون ترخيص.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة القبض على مالك مكتب كاستينج وذلك؛ لإدارته المكتب بدون ترخيص كما إنه يعمل على استقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو لتحقيق مآرب مادية من الشباب راغبي العمل في مجال الفن.

واعترف المتهم أمام جهات التحقيق أنه يدير المكتب خاصته لتحقيق مكاسب مادية حيث يقوم باستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقوانين المنظمة لذلك العمل.

وكانت البداية بتأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب كاستنج بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة واستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو مستخدمًا معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية بصرية بدون ترخيص بالمخالفة للقانون.

وبالفحص والتقنين تم استهداف مقر المكتب وأمكن ضبط مالك المكتب، وبتفتيش مقر المكتب فى حضوره تم ضبط إستوديو تصوير يحتوى على ("هارد ديسك" مُحمل عليه "مجموعة من الفيديوهات المصورة بدون إجازة رقابية لراغبي التمثيل من مختلف الأعمار والأجناس).

وتم ضبط ("كاميرا ديجتيال" معدة للتصوير السينمائي بها وحدة تخزين خارجية "محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبي التمثيل").

