محافظ قنا يُوجه بالبت في شكاوى الأولى بالرعاية

باشر أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، نشاطه فى استقبال المواطنين أصحاب الشكاوي بديوان عام محافظة قنا، بمشاركة نائبه الدكتور حازم عمر، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، كما إنه تم الاستماع وفحص شكاوي 86 مواطنًا ومواطنة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

وبيّن المحافظ، أن لقاء المواطنين في إطار حرص المحافظة، علي التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم و توطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

لقاءات فردية..

وأضاف أنه تم عقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة، حفاظا على خصوصية الشكوى ، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، و إرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ونوه المحافظ، أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى ، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

ووجه المحافظ، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات ، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.