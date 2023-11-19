موقف هالاند من قمة مانشستر سيتي وليفربول بعد إصابته مع النرويج

أثار النجم النروجي إيرلينج هالاند صدمة في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أيام من مباراة القمة المنتظرة أمام ليفربول والمقرر لها يوم السبت 25 نوفمبر الجاري في الدوري الإنجليزي، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

وتعرض هالاند لإصابة في الكاحل خلال مشاركته بمباراة النرويج وجزر فارو في مواجهة ودية جمعت الفريقين الخميس الماضي، وباتت مشاركته أمام ليفربول مهددة، لينضم لقائمة مصابي مانشستر سيتي.

وأثار طبيب منتخب النرويج القلق حول مشاركة هالاند أمام ليفربول، بعد أن صرح، قائلا: "يعاني اللاعب من آلام شديدة تقلل من حركته بعض الشيء".

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو في أوروبا، عبر حسابه على "إكس": "إصابة إيرلينج هالاند ليست خطيرة وسيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة السيتي ضد ليفربول".

ويعد هالاند أبرز لاعبي مانشستر سيتي منذ الموسم الماضي، بعدما كان عاملا محوريًا في تتويج فريقه بالثلاثية التاريخية بفضل أهدافه الغزيرة، حيث شارك المهاجم النرويجي منذ بداية الموسم مع السيتي، في 18 مباراة سجل خلالها 17 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وكان الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من بين المصابين في صفوف مانشستر سيتي، وكشفت تقارير صحفية عن مدة غيابه المتوقعة، وذكرت صحيفة "أثليتك" أن كوفاسيتش سيغيب لمدة تصل إلى 3 أسابيع تقريبًا بسبب إصابة عضلية متكررة.

وكان زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا، استبعد كوفاسيتش من الفريق، موضحًا أنه شعر بشد عضلي وبقي بعد ذلك في مانشستر لإجراء فحص طبي.

يغيب عن السيتي أيضًا ناثان آكي وحارس المرمى إيدرسون ولاعب الوسط ماتيوس نونيز وكذلك إيرلينج هالاند حيث تعرضوا للإصابات خلال فترة التوقف الدولي الحالية وتم استبعادهم من منتخبات بلادهم.

ويحتل مانشستر سيتي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة من 12 جولة، بينما ليفربول وصيفا برصيد 27 نقطة، مما يشعل المواجهة بينهما في الجولة المقبلة.