الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هل تنتهى أزمة الدولار فى مصر قريبا؟ مفاجأة

الدولار
الدولار

علق الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادى، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن تشجيع المصانع الجديدة نجاح في كسر المشكلة والازمة الاقتصادية، مؤكدًا لرجال الصناعة المصريين أن الازمة الحالية الخاصة بالعملة هي أزمة عابرة، وستنتهي خلال فترة قصيرة.

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وأضاف خضرفى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية"، أن أزمة الدولار ليست عابرة ، نظرا لقفزات الدولار المتكررة، وعدم توافر العملة الصعبة فى البنوك، مشيرا الى أن البنك المركزى من الممكن أن يستثمر نسبة بسيطة من الاحتياطى النقدى لتوفير الدولار فى البنوك للاستغناء عن السوق السوداء.

 فيما توقع ارتفاع اسعار الدولار الأيام المقبلة نظرا لزيادة الطلب عليه مؤخرا، موضحا أن أسعار السلع ارتفعت، لارتباطها بأسعار الدولار، اضافة الى انعدام الرقابة على الاسواق التى تساعد على انتعاش السوق السوداء.

وأكد على أن حل الأزمة يكمن فى تنفيذ الاتفاقيات التى تم الاتفاق عليها بين مصر والدول، وتنفيذ مبادرات تخفيض الاسعار لسد الفجوة، وضخ الدولار فى البنوك فى هذا التوقيت ستنتهى الأزمة، وتشديد  الرقابة على التجار، وتفعيل قانون الطوارىء على المتلاعبين بالاسعار، اضافة الى اصدار قرار من البنك المركزى بأنه لايوجد تعويم لطمأنة التجار والقضاء على السوق السوداء.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر الصحفي في ختام جولته التفقدية لعدد من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان قال أن تشجيع المصانع الجديدة نجاح في كسر المشكلة والازمة الاقتصادية، مؤكدًا لرجال الصناعة المصريين أن الازمة الحالية الخاصة بالعملة هي أزمة عابرة، وستنتهي خلال فترة قصيرة والأهم هو ما بعد ذلك، والدرس الذي يجب أن نتعلمه أن الدولة يجب أن تملك مقدرات انتاجها بأكبر قدر ممكن، مشددًا على أن الاهتمام بالصناعة وتذليل العقبات أمام المستثمرين الشغل الشاغل للحكومة المصرية.

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