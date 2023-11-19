استمرار فتح بوغاز الإسكندرية رغم حالة الطقس السيئة

رغم الطقس السيئى الذى ضرب محافظة الاسكندرية اثر تعرضها لمنخفض جوى تزامنا مع نوة المكنسة التى تعرضت له المدينة منذ يومان الا ان مازالت تواصل هيئة ميناء الإسكندرية فتح بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة، واستمرار حركة السحن والتفريغ اليوم الأحد، بشكل طبيعى رغم سقوط الأمطار منذ الساعات الأولى من الصباح.

ووجه اللواء بحرى نهاد شاهين على - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية استمرار فتح بوغاز ميناء الإسكندرية ونشاط فى حركة تداول البضائع رغم عدم استقرار الطقس.

وتعرضت محافظة الإسكندرية ف لسقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة برياح وانخفاض في درجات الحرارة بالتزامن مع نوة المكنسة التي تمتد لنحو 4 أيام مصحوبة بأمطار شديدة ورياح شمالية غربية.

ويؤثر منخفض جوي عميق متمركز شرق البحر المتوسط على شمال مصر حيث يجعل الطقس متقلب وماطر ويميل الي البرودة نسبيًا؛ كما تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس كما تثير الرمال على مناطق متفرقة وتتكون السحب المنخفضة يصاحبها سقوط الامطار تكون متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة على السواحل الشمالية تقل حدتها كلما تقدمت للداخل.

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطواريء والاستعداد القطوى للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.،وقرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حفاظًا على سلامة المواطنين.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية تشهد الإسكندرية والسواحل الشمالية حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية تشمل سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح وارتفاع كبير في الأمواج بقيم تتراوح من 3 إلى 5 أمتار ما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية.