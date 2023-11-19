مبابي يتسبب في مهاجمة ديشامب لـ إنريكي

شن ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، هجومًا على الإسباني لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، بعد تصريحاته الأخيرة تجاه كيليان مبابي.

وكان مبابي قد نجح في تسجيل "هاترك" ثلاثة أهداف وصنع مثلهما، في المباراة التي حقق خلالها المنتخب الفرنسي الفوز بنتيجة كبيرة 14/0، على جبل طارق في تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

وأشار إنريكي في تصريحات سابقة له أنه يرغب في أن يقدم مبابي المزيد داخل الملعب، بعدما أحرز اللاعب ثلاثية أمام ريمس بالدوري الفرنسي.

ورد ديشامب مازحًا على إنريكي في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عقب مباراة فرنسا وجبل طارق، حيث قال: "أتوقع الكثير من مبابي".

وأكمل المدرب الفرنسي تصريحاته ضاحكصا، حيث قال: "مبابي، لديه القدرة على فعل ما يفعله، فقد أحرز ثلاثية أمام جبل طارق، فهو منخرط تمامًا في الملعب وفي دوره كقائد أيضًا، وهذا يجعله مسؤولاً تجاه المجموعة، وهو يفعل ذلك بشكل مثالي".

بينما علق ديشامب على وصوله للهدف رقم 300 في مسيرته وهو في سن مبكر، حيث قال: "هذه تعد جزء من العملية، هناك بعض اللاعبين الذين سجلوا 800 أو 850 هدفًا في حياتهم المهنية".

وتابع: "300 هدف رقم كبير للغاية، يجب أن استمر في تقديم المستوى الجيد والتحسن لكل من النادي والمنتخب الوطني".