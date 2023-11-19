البناء والأخشاب توقع اتفاقية عمل جماعية للعاملين بمجموعة تيتان مصر للأسمنت

وقعت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتفاقية العمل الجماعية لمجموعة تيتان مصر للأسمنت "شركة الإسكندرية بورتلاند - أسمنت بني سويف" بمركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد بدوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر للأسمنت، محمد سامي، رئيس قطاع الموارد البشرية بالمجموعة، إسلام الغزولي، رئيس القطاع القانوني، وتوني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية والعمالية بالمجموعة.

كما شارك في مراسم توقيع الاتفاقية أيمن عبد العزيز، المستشار القانوني للنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، وبحضور اللجان النقابية بالمجموعة، حيث مثل العاملين بمصنع بني سويف، طلعت أبو المكارم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، ومحمود نصار، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية بورتلاند.

وتضمنت اتفاقية العمل العديد من المزايا للعاملين، وبينها الزيادة السنوية وصرف الأرباح، والعلاوات الدورية التي تصدرها الدولة، فضلا عن الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور.

من جانبه وجه عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، الشكر لإدارة الشركة في توقيع الاتفاقية والتي تتضمن العديد من الامتيازات للعاملين.

وقال: على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن إدارة الشركة كانت حريصة في توقيع الاتفاقية دون الانتقاص من مستحقات العاملين.

وأشار إلى أن مصر بها اقتصاد واعد، على الرغم من التحديات العالمية التي تواجهها، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود من أجل استمرار عمليات البناء والتنمية.

ودعا عبد المنعم الجمل، العمال في الشركة إلى ضرورة بذل ما في وسعهم لضمان استمرار عملية الإنتاج، حرصا على مصلحة العاملين والشركة في نفس الوقت.

وفي سياق مختلف، أكد الجمل، ضرورة المشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن النزول للتصويت في الانتخابات واجب وطني على كل مصري، لاسيما في ظل التحديات الراهنة في الدول المحيطة، وآخرها ما تشهده فلسطين من محاولات لتصفية القضية، مؤكدا أهمية الدور المصري في هذا الشأن.

من جانبه قال المهندس خالد بدوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر للأسمنت: هدفنا واحد وهو مصلحة العمال، والشركة ولا نتأخر عن أي مطالب تخصهم، متابعا: سعينا للاستجابة لكافة المطالب على الرغم من التحديات الكبيرة التي نواجهها.

وأشار إلى أنه تم العمل على توفير امتيازات لكل العاملين الذين سيخرجون للمعاش في الفترة المقبلة، موجها الشكر للجان النقابية في بني سويف والإسكندرية على جهودهم ومساندتهم في استمرار مسيرة العمل والإنتاج داخل الشركة.

وأكد محمد سامي، رئيس قطاع الموارد البشرية بالمجموعة، أن هناك توافق بين العاملين والشركة لتحقيق كافة المطالب، مشيرا إلى أنه تم مراعاة أصحاب المعاشات، لاسيما وأن عددا سيخرج الفترة المقبلة.

من جهته أكد إسلام الغزولي، مدير الإدارة القانونية بمجموعة تيتان مصر للأسمنت، أنه تم العمل على الخروج بأفضل صياغة للاتفاقية من أجل مصلحة العمال.

وأشار إلى أن الضمانة الحقيقة تتمثل في استمرار العمل من أجل مصلحة العمال وإدارة الشركة.

وأكد توني عثمان، مدير العلاقات العامة والخارجية والعمالية بالمجموعة، أن هناك تنسيق تام بين إدارة الشركة واللجان النقابية من أجل حل كافة المشكلات وتحقيق مطالب العمال.

فيما أكد طلعت أبو المكارم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة بني سويف للأسمنت، أن جميع العاملين يقدرون الجهود التي تقوم بها النقابة العامة من أجل الحفاظ على مكتسباتهم، مشيرا إلى أن هناك تنسيق تام بين إدارة الشركة واللجنة النقابية بما يساهم في استمرار مسيرة العمل والإنتاج.

كما وجه محمود نصار، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الإسكندرية بورتلاند، الشكر لإدارة المجموعة لحرصها على استقرار العمل، والاستجابة لمطالب العاملين من خلال اتفاقية العمل الجماعية.

وأشار إلى أن العاملين يتعهدون باستمرار العمل من أجل الحفاظ على الإنتاج، وبما يدعم الاقتصاد الوطني.

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