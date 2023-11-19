وزيرا الزراعة المصري واللبناني يبحثان تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم، مع عباس الحاج حسن وزير الزراعة اللبناني، لبحث سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين.

أوجه الدعم للاشقاء في لبنان

وخلال اللقاء، أكد القصير أن العلاقات المصرية اللبنانية متميزة على كافة الأصعدة، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تقديم كافة أوجه الدعم للاشقاء في لبنان.

وأضاف القصير أنه بحث مع نظيره اللبناني إمكانية تسهيل الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام المصدريين من الجانبين.

من جانبه، أشاد الوزير اللبناني بالتعاون بين البلدين، موجها الشكر إلى القيادة السياسية المصرية لمساندتها بلاده في مواجهة الأزمات.

كما أعرب الوزير اللبناني عن سعادته بأول زيارة له للعاصمة الإدارية، واصفا إياها بأنها حالة من الابداع وحلم كبير تحقق في وقت قصير خلال أربع سنوات فقط.

وأكد الوزير اللبناني أن بلاده ترغب في الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في الاستزراع السمكي، حيث تحتل مصر مكانة متميزة في هذا المجال.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات الوزارة والسفارة اللبنانية في القاهرة.