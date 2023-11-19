مبابي يحقق إنجازا مميزا عجز عنه رونالدو وميسي

انفرد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا برقم مميز بعد تسجيله هاتريك في مباراة جبل طارق ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا.

تفوق كيليان مبابي بعد تسجيله في مباراة جبل طارق، على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر والبرازيلي نيمار دي سيلفا نجم الهلال.

استطاع كيليان مبابي الوصول إلى الهدف رقم 300 خلال مسيرته الكروية بعدما سجل 254 هدفا مع الأندية التي لعب معها وهم باريس سان جيرمان، وموناكو و46 هدفا مع منتخب فرنسا.

مبابي ينفرد برقم مميز

بعد وصوله إلى 300 هدف، حقق مبابي إنجاز رائع، ورقم مميز ينفرد به بعدما نجح في التفوق على رونالدو وميسي، حيث أن النجم الفرنسي نجح في الوصول إلى هذا العدد من الأهداف قبل الوصول إلى عمر ال 25 عاما.

وقاد كيليان مبابي منتخب فرنسا للفوز على جبل طارق بنتيجة عريضة وكبيرة 14-0 ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا، وكانت الديوك الفرنسية ضمنت التأهل إلى بطولة اليورو 2024 والتي تستضيفها ألمانيا على ملاعبها، بشكل رسمي قبل المباراة.