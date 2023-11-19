الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس وزراء المجر: أوكرانيا بعيدة عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء المجري
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن أوكرانيا بعيدة للغاية عن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف أوربان  خلال مؤتمر حزب فيدس الذي يتزعمه، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأحد "تكمن مهمتنا في محاولة تصحيح الوعد الخاطئ ببدء المفاوضات مع أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لأنها تبعد مسافة سنوات ضوئية عن عضوية الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن منع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، سيكون أحد أهم أولويات حكومته في الأشهر القريبة المقبلة.

وكان رئيس الوزراء المجري، قال في وقت سابق "إن كييف من جميع النواحي ليست مستعدة لبدء المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أنه لا يجوز بتاتا بدء حوار حول هذه القضية.

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية أوصت بأن يبدأ مجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع أوكرانيا ومولدوفا بشأن انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي بشرط استيفاء عدد من الشروط.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن التوقيت الفعلي لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يعتمد على تنفيذ الإصلاحات في البلاد.

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