شراكة بين جوميا وسهولة لتعزيز عمليات الدفع

وقع جوميا منصة التجارة الإلكترونية الرائدة و شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة شراكة تهدف إلى إتاحة خدمات رقمية و حلول مالية تعتمد على التكنولوجيا لعملاء الشركتين وتسهيل حصولهم على كافة المنتجات والسلع عبر منصة جوميا و جوميا باي.

ستثمر هذه الشراكة الاستراتيجية بالعديد من الخدمات للعملاء، حيث ستصبح "سهولة" وسيلة دفع على منصة جوميا للسداد عند الشراء والتقسيط "اشتري الآن وادفع لاحقًا".

من جانب آخر أعلنت الشركتين أيضًا عن اختيار JumiaPay كبوابة دفع آمنة على تطبيق "سهولة" حيث تمكن طرق الدفع الرقمية لمحبي التسوق عبر الإنترنت من دفع فواتير المشتريات المختلفة، مما يجعلها الاختيار الأمثل والأسرع نموًا واستخدامًا في مجال التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي. كما توفر عمليات الدفع الإلكتروني، بشكل عام، بيئة آمنة ومنخفضة التكلفة للمعاملات المالية الإلكترونية ويشمل التعاون أيضا أن تصبح جوميا باي هي البوابة الرئيسية لتحصيل أقساط "سهولة" .

وتعقيبا على هذا التعاون، أكد عبداللطيف عُلما، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر ومدير عام جوميا باي للمجموعة أن تعاون "جوميا" مع "سهولة" يعزز تجربة التسوق والدفع الإلكتروني للمستهلكين والتجار في المنطقة. يأتي هذا التعاون في إطار الخطط الطموحة التي تتبناها جوميا لتنويع مصادر الدفع والتقسيط عبر المنصات المختلفة وتقديم خدمات أكثر سهولة وأمانًا للعملاء.

وتجسد هذه الشراكة الاستراتيجية التزام "جوميا" و"سهولة" بتوفير تجارب تسوق مبتكرة للمستهلكين في المنطقة. توفر هذه الشراكة وسائل دفع محسّنة عبر منصات جوميا وتطبيقاتها وتلبي الطلب المتزايد على الدفع الإلكتروني. تسعى جوميا باي مصر لتحقيق رؤية تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت وتوفير وسائل دفع متنوعة وآمنة، وهذا التعاون مع "سهولة" يأتي استكمالًا لجهود جوميا في هذا المجال.

ومن جانبه ، أعرب أحمد الشنواني، الرئيس التنفيذي لشركة بي ام للتمويل الاستهلاكي سهولة عن سعادته بأن تكون جوميا هي منصة التجارة الإلكترونية الأولى في مصر التي تتعاون معها "سهولة".

حيث تتمثل مهمة سهولة في تقديم حلول مالية سلسة تعتمد على التكنولوجيا للمجتمع المصري. تعمل هذه الحلول على تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي وتحسين حياة العديد من المصريين.

وأضاف، أن هدفنا في سهولة هو الجمع بين معرفتنا المالية والتجارية لتطوير حلول تخفف بعض هذه الضغوط، مما يسمح عملائنا للاستمتاع بتجربة تسوق مذهلة.

ومن منطلق حرصنا على التعاون مع جوميا فلقد بادرنا بالمشاركة في حملة "البلاك فرايدي " التي تستمر حتى 30 نوفمبر الجاري من خلال إتاحة خدمات الشراء والتقسيط من خلال "سهولة" بدون فوائد لمدة ٦ شهور.