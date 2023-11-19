هشام عبد الرسول: 85.8% نمواً في أعمال راية لتكنولوجيا المعلومات وطفرة بقطاع الاتصالات بنمو قدره 467%

قال المهندس، هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات لدى راية القابضة متمثلاً في راية لتكنولوجيا المعلومات وشركاتها التابعة؛ راية للنظم، وراية للخدمات الدولية، وراية لمراكز البيانات، وراية لخدمات الشبكات، قد حققت نمواً ملموسا على مستوى المبيعات والتوسعات والخدمات والحلول المقدمة بختام الربع الثالث من العام. كما أفاد أن الشركة قد اتخذت مؤخراً عدداً من الإجراءات التشغيلية والتوسعية التي انعكست بشكل إيجابي على الحصة السوقية ومكانة الشركة كإحدى أبرز الفاعلين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة.

جاء ذلك على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT)، في دورته السابعة والعشرين، والذي تنظمه شركة "تريد فيرز إنترناشيونال"، ويُقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، تحت شعار "من أجل عالم أفضل” بحضور أبرز الفاعلين المحليين والإقليمين بقطاع تكنولوجيا المعلومات من القطاعين العام والخاص.

إجمالي نمو سنوي 85.8% وطفرة بقطاع الاتصالات بنمو قدره 467%

أضاف عبد الرسول: "شهدنا مستويات نمو هائلة على مستوى القطاعات التي تضخ إليها راية لتكنولوجيا المعلومات أعمالها مقارنة بالعام الماضي، بنمو سنوي إجمالي قدره 85.8% بحلول سبتمبر 2023. وبلغت المبيعات السنوية لأعمال راية لتكنولوجيا المعلومات بحلول سبتمبر 2023 نحو 4.088 مليار جنيه مصري. ومن أبرز القطاعات التي شهدت طفرة هائلة في أعمالنا قطاع الاتصالات – الذي تستثمر فيه راية منذ أكثر من عِقد من الزمان - فبالنظر إلى زيادة استثماراتنا وشراكاتنا الفعالة في هذا القطاع وطرح مزيد من الحلول المبتكرة التي تستهدف مقدمي خدمات الاتصالات؛ حققنا نمواً سنوياً استثنائياً، بنسبة 467% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت حصتنا السوقية بمجال حلول أجهزة الصراف الآلي لتتجاوز 54%، كما حققنا نمواً سنوياً على مستوى الحلول الموجهة لقطاع النفط والغاز قدره 44%”.

توسعات على مستوى التعاقدات الإقليمية

وتابع، “نعتز بتعاوننا المثمر مع كبرى الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة لتعزيز جهود التحول الرقمي، ونتجه نحو مزيد من التوسع فيما يتعلق بخدمة الأسواق الإقليمية، وتفخر راية بتوليها عدد من المشروعات الضخمة في أنحاء المنطقة ككل وإنجازها على أعلى مستوى، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أوكلت إلى راية لتكنولوجيا المعلومات عدد من المشروعات الضخمة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في الكويت والأردن. وتوسعت قدراتنا على مستوى الخدمات السحابية في المنطقة من خلال إطلاق مركز سحابي Cloud Hub جديد في المملكة العربية السعودية استجابة لاحتياجات السوق المتزايدة والاستفادة من الخبرة المتراكمة التي اكتسبناها أثناء إدارة مركزنا السحابي الحالي في مصر – وهي خطوة في طريقنا نحو مزيد من التوسع في إنشاء المزيد من المراكز السحابية في أنحاء الخليج.

شراكات جديدة

على مستوى الشراكات التقنية، قال الرئيس التنفيذي: "عززت راية لتكنولوجيا المعلومات محفظة أعمالها بمزيد من الشراكات مع عدد من الكيانات الفاعلة بسوق تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، فخلال عام 2023، انضم إلى قائمة شركائنا التقنيين شركة Nutanix الرائدة في مجالات عدة، من أبرزها حلول البنية التحتية شديدة التقارب (HCI)، التي تجمع بين الحوسبة والتخزين والشبكات في منصة واحدة وتُمكِّن الشركات من نشر وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، كما بإمكانها المساهمة في تقليل التكاليف وتحسين الأداء"، مضيفاً: “وقعنا كذلك شراكة استراتيجية مع Software AG التي تعد من أكبر الفاعلين في قطاع تكنولوجيا المعلومات عالمياً، ونقدم من خلالها حلول البنية التحتية التكنولوجية، وتقنيات مثل إدارة قواعد البيانات، وتحديث التطبيقات، وبرامج إدارة العمليات التجارية (BPMS) - التي تساعد الشركات على أتمتة وتبسيط عملياتها، وتحسين رؤيتها والتحكم في عملياتها التجارية - وخدمات البنية الموجهة نحو الخدمة (SOA)، وناقل خدمات المؤسسة (ESB)”.

تحسين القدرات التشغيلية

وتابع الرئيس التنفيذي، بمعرض حديثه عن جهود التطوير الداخلية: "أحرزت راية تقدماً ملحوظاً على مستوى قدراتها التشغيلية، والتي من شأنها دعم أعمالنا خلال الفترة المقبلة؛ إذ افتتح مركز بيانات راية المرحلة الثالثة من توسعاته بأحدث التقنيات الكهروميكانيكية، وأسست وحدة جديدة للبرمجيات والتطوير، وأسست مركزاً جديداً لدعم تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، كما انتهت بنجاح من تدشين وتشغيل مركز البيانات الثالث لها بمدينة السادس من أكتوبر. وحصلنا كذلك على ترخيص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمراكز البيانات المعتمدة ومقدمي الخدمات السحابية. ذلك علاوة على الحصول على شهاداتنا العالمية وتجديد بعضها، بما في ذلك PCI وISO 20000-1 وISO 27001 وFRA. وأضفنا إلى بنيتنا التكنولوجية مكدس سحابي Cloud Stack جديد يعتمد على تقنيات الحاويات Containers technologies والهياكل البيانية المفتوحة”.



حفاوة عالمية

وأضاف: "كان عام 2023 حافلاً بالجوائز العالمية والإقليمية التي حصدتها راية لتكنولوجيا المعلومات، لتتوج جهودها وتعكس ثقة شركائنا العالميين والإقليميين؛ فقد حصدت راية لتكنولوجيا المعلومات مؤخراً جائزة "أفضل شريك مؤسسي للعام" في قمة شركاء سيسكو - Cisco Partner Summit في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن بين أبرز الجوائز التي حصدتها راية لتكنولوجيا المعلومات في وقت سابق من العام، جائزة الشريك الأفضل أداءً في الشرق الأوسط خلال عام 2023 من Diebold Nixdorf ، وجائزة أفضل شريك لـ Riverbed لعام 2023، وجائزة Oracle Middle Market (الشريك الأول على مستوى الريادة بأكبر عدد من الفرص المسجلة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)، وجائزة "Above & Beyond" للأداء الاستثنائي في مجال إدارة رأس المال البشري، كما وقع الاختيار على لتكون جزءًا من المجلس الاستشاري لشركاء Oracle بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا".



آفاق عام 2024

تابع عبد الرسول: “فيما يتعلق بخططنا لعام 2024، فمن المقرر أن تواصل Raya IT مسارها على أصعدة الابتكار والنمو في المشهد التكنولوجي ذو التطورات المتسارعة، مع التمسك بنهج استباقي للحفاظ على مكانتها في طليعة الصناعة مستفيدة من مجموعة المبادرات والمشاريع القوية. ومن المقرر أن تشهد الشركة مزيداً من التوسعات الإقليمية؛ لا سيما في المملكة العربية السعودية وعبر منطقة الخليج. ونعمل أيضاً على أن تجد مبادرات الأمن السيبراني حيزاً متنامياً من أعمالنا استجابةً لجهود الحوكمة والتنظيم الجديد الذي فرضته الجهات التنظيمية – فضلاً عن خدماتنا الموجهة لقطاعات الأعمال والقطاع التجاري. كما نواصل جهودنا على مستوى تلبية احتياجات العملاء، وخلق مجالات جديدة".

وأضاف: "على مستوى أعمال راية لمراكز البيانات، من المقرر أن تتوسع الشركة التابعة بموقع مركز بيانات جديد، والذي من المخطط له أن يكون مركز بيانات هجين متطور من المستوى الرابع، يتماشى مع معايير Uptime العالمية، وسيكون قادراً على استيعاب أكثر من 1000 حامل (Racks).كما من المقرر أن تضخ شركاتنا التابعة مزيداً من الاستثمار في طرح الخدمات المدارة Managed Services”.



أربع ركائز أساسية لريادتنا بسوق تكنولوجيا المعلومات

أضاف: "ترتكز إستراتيجية راية لتكنولوجيا المعلومات، القائمة حالياً، على محاور رئيسية تمكنها من الاحتفاظ بمكانتها الرائدة كطرف فاعل رئيسي بأسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وخارجها؛ وهي دعم جهود التحول الرقمي - خلال طرح المزيد من الحلول والخدمات المستدامة، واعتماد تقنيات جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية للحلول القائمة والمُستحدثة – وثمة محور ثانٍ متمثل في الاستثمار في التقنيات الناشئة، من أجل مواكبة احتياجات الأسواق المتغيرة، كمجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة الموجهة لمختلف الصناعات، والحوسبة السحابية، والتقنيات الخضراء المستدامة، وغيرها. ويتمثل المحور الثالث لإستراتيجيتنا في التوسع الجغرافي والتوسع الكيفي المتمثل في توسيع نطاق الحلول والخدمات لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة. بينما يمثل الابتكار وجهود التأهب للمستقبل الركيزة الرابعة لاستراتيجيتنا؛ من خلال الالتزام بالابتكار المستمر وفهم اتجاهات الاتصالات المستقبلية؛ بما في ذلك مساعدة العملاء على التكيف مع متطلبات السوق المتطورة مثل 5G، والحوسبة المتنقلة، وشبكات الوصول الراديوي المفتوحة، وغير ذلك".