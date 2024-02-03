شغوف: نركز على الأدوات التعليمية المهتمة بالروبوت والذكاء الاصطناعي

قال الدكتور أحمد عفيفي الرئيس التنفيذي لشركة شغوف، إن الشركة بدأت بالاهتمام بالألعاب التعليمية، ومع التسارع في مجال الذكاء الاصطناعي تم التركيز على الأدوات التعليمية المهتمة بالروبوت والذكاء الاصطناعي.

أشار عفيفي إلى أن شغوف تعمل مع 500 مؤسسة تعليمية، موضحًا أن الشركة ساهمت في التغيير المميز في التحول التكنولوجي بالتعليم.

أوضح أن حجم نمو شغوف يتضاعف سنوياً بنسبة 200٪، مشيرًا إلى الشركة بصدد طرح منتح محلي لتعليم الطلاب.

أعرب عن فخره بتركيز مصر على التعليم التكنولوجي، موضحا أنه يورد منتجات من الروبوت لتأسيس معامل الذكاء الاصطناعي في المدارس، ويتعاون مع المدارس الدولية والخاصة ومكتبة الإسكندرية.

قال:" دورنا في المدارس تأهيل الكوادر التعليمية وتوفير المناهج التعليميه وتطوير المعمل"، موضحاً أن المسابقة تستهدف الشباب من 7 سنوات لدمج الروبوت ويت والذكاء الاصطناعي بحل المشكلات التي يعاني منها العالم مثل نقص الغذاء العالمي، والتعليم، والخدمات الصحية.

أضاف من أهم أهداف المسابقة أيضاً الحفاظ على موارد الكوكب، مشيراً إلى أن المسابقة تؤكد على تحويل نمط الألعاب.