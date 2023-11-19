الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عمر مروان يكشف تفاصيل أحدث مشروعات وزارة العدل في مجال التقنية (فيديو)

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الدولة تقدم مشروعات جديدة في مجال التقنية كوحدة إصدار مقرات وزارة العدل عن بعد، والجديد في هذه الوحدة هي القدرة على استخراج توكيل محامي، وبالتالي لا يحتاج للذهاب إلى الشهر العقاري أو أمام موثق.

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وزارة العدل تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

وأضاف خلال كلمته بانطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا، أن ماكينة الوحدة جرى افتتاحها مع وزير الاتصالات، مشيرا إلى استخراج الأوراق بختم حي وليس صورة.

وأشار إلى العمل على نشر هذه الخدمة في السفارات الخارجية بمقابل عمولة أجنبية، متابعا: “هناك مشروع طلبته من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتحقق بالفعل على أرض الواقع، إذ يجري تحويل الكلام إلى نص، والماكينة متواجدة وتعمل في 13 محكمة حتى الآن، وتم استخدمها في 92 ألف جلسة حتى الآن، وجاري نشرها بكل المحاكم”.

وعن الحقيبة التقنية، تابع: “يأخذها الموثق ليذهب لأي مكان سواء داخل المنزل أو المصنع أو الشركة ليقوم بكل المحررات لأصحاب الشأن في أماكنهم ليستخرج لهم المحرر المطلوب”.

جناح وزارة العدل

ويتضمن جناح وزارة العدل عرض أحدث المشروعات التكنولوجية والخدمات الإلكترونية التي تقدمها مثل :

• وحدة اصدار محررات وزارة العدل عن بعد ، وكذلك توكيلات الشهر العقاري ومشروع تحويل الكلام الشفوي الي محرر مقروء وحقيبة التوثيق المتنقل و مشروع الربط الإلكتروني بين محكمة النقض والنيابة  العامة والمحاكم الاقتصادية. 

جدير بالذكر ان  مشاركة وزارة العدل في هذا الحدث تأتى للمرة الثالثة وذلك في إطار التطوير المستمر الذى تنتهجه الوزارة بالعمل على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في مجال التقاضي، وتقديم الخدمة للمواطنين في سهولة ويسر.

 

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