حضري كيكة البرتقال بالشوكولاتة الصحية للدايت

كيكة البرتقال بالشوكولاتة من الوصفات الصحية التي يمكنك تناولها عن اتباعك نظام غذائي لخسارة الوزن، مع مراعاة تناول كمية محدودة، فتتميز بمذاقها اللذيذ وفوائدها العديدة؛ لإحتوائها على فيتامين سي وبروتين الهام لبناء الجسم، كما تعمل على تحسين المزاج؛ لإحتوائها على الكاكاو، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

كيكة البرتقال بالشوكولاتة

طريقة عمل كيكة البرتقال بالشوكولاتة

المقادير

- بيض : 3 حبات

- سكر بني : ربع كوب

- فانيليا : ربع ملعقة صغيرة

- زيت الكانولا : نصف كوب

- لبن زبادي : كوب (خالي الدسم)

- عصير البرتقال : نصف كوب

- قشرة البرتقال : ملعقة صغيرة (مبشورة)

- دقيق : 2 كوب (أسمر)

- دقيق : كوب (أبيض)

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- لوز : 3 ملاعق كبيرة (مجروش)

- كاكاو : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني قالب خبز دائري بالقليل من الزبدة، وانثريه بالدقي، أو استخدمي القالب المفضل لديكِ.

ضعي البيض والسكر والفانيليا في وعاء، واخفقي المكونات حتى تمتزج، ثم أضيفي الزيت، واللبن الزبادي، وقشر البرتقال، وعصير البرتقال، وأعيدي الخفق جيداً.

اخلطي الدقيق الأبيض، والدقيق الأسمر، والبيكنج باودر، والجوز المجروش في وعاء آخر، ثم ضعي خليط الدقيق فوق مزيج البيض، واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً.

ضعي نصف كمية خليط الكيك في القالب المحضّر.

أضيفي الكاكاو إلى النصف الثاني من خليط الكيك، وقلّبي جيداً، ثمّ ضعي الخليط في القالب فوق النصف الأول.

اخبزي الكيك في الفرن لحوالي 40-45 دقيقة حتى ينضج تماماً.

أخرجي كيك البرتقال بالشوكولاتة من الفرن، واتركيه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم قطعيه وقدميه.