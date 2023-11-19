افتتاح مركز لطب الأسرة بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة قناة السويس انتهاء التجهيزات الكاملة لمركز طب الأسرة الرئيسى بمستشفيات جامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأكد "عبد الغني" أن المركز يهدف لتسهيل الخدمات الطبيه المقدمة للعاملين بجامعة قناة السويس والمستشفيات الجامعية وذويهم وأهالي الاسماعيليه ويتبع خدماته لمشروع التأمين الصحي الشامل.

ومن المنتظر أن يتم افتتاح المركز خلال الأيام القادمة تحت رعاية الاستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والأستاذ الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والأستاذ الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية



كما يضم المركز نحو ٥ عيادات طب أسرة لمناظرة الحالات الحادة والمزمنه و ٢ عيادة أسنان و عيادة نسا وعيادة تنظيم أسرة وعيادة متابعة حمل وعيادة تخصصية باطنه واطفال وأشعة سينية، وتوفير معمل لتحاليل طبية ( دم - بول - براز )، وغرفة معالجة ولا يوجد طوارئ متابعة الطفل السليم وغرفة عزل .

وتابع أن جميع الخدمات سوف يتم ربط جميع العاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية وذويهم وأهالي الاسماعيليه لتلقي الخدمات الطبيه الأولية بمركز طب الاسرة الرئيسى بالمستشفيات الجامعية وفق أعلى معايير الجودة للخدمات الطبية .

ويضم فريق عمل المركز مدير المراكز الطبية الأستاذ الدكتور مصلح عبدالرحمن اسماعيل والمدير الفني للمراكز الدكتورة ولاء سالمان ومدير المركز الدكتورة هبة محمد عباس .