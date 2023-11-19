المشدد 10 سنوات لخفير خصوصي تاجر في الحشيش بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم بيومى؛ خفير خصوصي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة مخدر الحشيش؛ بقصد الاتجار بمدينة العاشر من رمضان.

وتعود أحداث القضية لشهر يونيو الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المدعو "جمعة. س. م"، 33 عاما، خفير خصوصي، مقيم بمركز بلبيس، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

واسند أمر الإحالة إلى أن المتهم قد تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة، أثناء قيادة سيارته بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وبحوزته 50 قطعة من مخدر الحشيش؛ بقصد الاتجار فيها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة إحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.