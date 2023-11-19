الأحد 19 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أهمية زيادة الصادرات إلى إفريقيا (فيديو)

الصادرات
الصادرات

أكد المهندس أحمد سمير العدل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أهمية زيادة الصادرات المصرية وخاصة إلى إفريقيا، لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد المصري على عدة مستويات.

txt

مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية لتنمية الصادرات غير النفطيه

txt

العجز التجاري باليابان ينكمش 70% مع زيادة الصادرات

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “ten”، اليوم الأحد، إن زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا تساهم في زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، إذ تساهم الصادرات في تحسين الدخل القومي وزيادة احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.

توفير فرص عمل جديدة أهم فوائد زيادة الصادرات إلى إفريقيا 

وأوضح أن التركيز على الصادرات سيساهم في توفير فرص عمل جديدة، إذ تساهم الصادرات في تشغيل العمالة المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، بالاضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية حيث تساهم الصادرات في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، مما يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وذكر أن تطوير البنية التحتية مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدية كان له اثر ايجابي في دعم وتسهيل حركة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المصرية.

مواد متعلقة

مذكرة تفاهم بين مصر والسعودية لتنمية الصادرات غير النفطيه

وزير النقل: الكرة الآن في ملعب المصدرين لزيادة حجم الصادرات للخارج

وزير الزراعة يبحث مع وزير خارجية فنزويلا التعاون في تبادل الصادرات

النقل الدولي: خطوط "رورو" تسهم في تعزيز حركة التجارة البينية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية

جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات ودعم التشغيل

زراعة الشيوخ: "الوكالة المصرية لضمان الصادرات" فرصة للتوسع في التصنيع الزراعي

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

برلماني: حجم الصادرات المصرية لإفريقيا يمثل 5 مليارات دولار
الجريدة الورقية