أهمية زيادة الصادرات إلى إفريقيا (فيديو)

أكد المهندس أحمد سمير العدل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أهمية زيادة الصادرات المصرية وخاصة إلى إفريقيا، لما لها من آثار إيجابية على الاقتصاد المصري على عدة مستويات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “ten”، اليوم الأحد، إن زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا تساهم في زيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، إذ تساهم الصادرات في تحسين الدخل القومي وزيادة احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.

توفير فرص عمل جديدة أهم فوائد زيادة الصادرات إلى إفريقيا

وأوضح أن التركيز على الصادرات سيساهم في توفير فرص عمل جديدة، إذ تساهم الصادرات في تشغيل العمالة المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، بالاضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية حيث تساهم الصادرات في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، مما يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

وذكر أن تطوير البنية التحتية مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدية كان له اثر ايجابي في دعم وتسهيل حركة الصادرات وتحسين جودة المنتجات المصرية.