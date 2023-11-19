أفضل شاليهات للبيع في العين السخنة

ما بين سحر الشواطئ الرملية وجمال البحر الأحمر، تتألق منطقة العين السخنة كواحدة من أهم المناطق السياحية في البلاد. فقد أصبحت ملاذًا فريدًا حيث تتلاقى الطبيعة الخلابة مع تطور البنية التحتية والطرق المشيدة مؤخرًا مثل طريق الجلالة، جعلها وجهة مثالية لقضاء عطلة أو الاستثمار.



تعتبر هذه المدينة الساحلية من بين أجمل المدن التي تطل على خليج السويس وتتميز بشواطئها الرملية الناعمة.

كما تُعد مدينة العين السخنة واحدة من أبرز الوجهات السياحية في مصر، بسبب قربها من محافظة القاهرة، مما يجعلها سهلة الوصول إليها.

كما تتميز العين السخنة بوجود عدة قرى سياحية تتألق بتصميمات فريدة لوحداتها، وخاصةً الشاليهات. التي توفر للمستثمرين خيارات تمويل مرنة وخدمات متنوعة، كما يمكن للسكان الاستمتاع بالطقس المعتدل طوال العام، مما يجعلها مناسبة للإقامة الدائمة. كما تتوفر الخدمات الممتازة، جنبًا إلى جنب مع المشاهد الطبيعية الساحرة والبيئة الهادئة، مما يضفي جوًا رائعًا على المكان.

ومن ضمن المزايا التي تكمن وراء هذه المنطقة هي موقعها، فتتمتع العين السخنة بموقع استراتيجي يتيح للسكان الاستفادة من المناظر الطبيعية الساحرة والهواء النقي. تتوفر الخدمات والتسهيلات لتلبية احتياجات مختلفة للمقيمين، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للعيش على مدار العام.

في السنوات الأخيرة، شهدت هذه المنطقة نهضة كبيرة في قطاع الاستثمار السياحي، حيث تنافس المطورون العقاريون بشكل مكثف لتقديم مشاريع فريدة. تم بناء العديد من القرى السياحية التي تتميز بمميزات فريدة وأنشطة متنوعة، جاذبة للزوار من مصر ومناطق أخرى في العالم. كما تعتبر العين السخنة وجهة مثالية للإقامة والاستثمار نظرًا لتلاقيها بين الجمال الطبيعي والبنية التحتية المتقدمة.

علاوة على ذلك، تتنوع الوحدات المصيفية المتاحة في العين السخنة، وتتبع غالبًا نظام البيع بالتقسيط بدلاً من الإيجار. كما يوفر مالكوا الوحدات العديد من الشاليهات للبيع في العين السخنة بأسعار معقولة. كما يمكنك اكتشاف أهم مناطق العين السخنة والتعرف على متوسط الأسعار وأنظمة الدفع والسداد لكافة الوحدات المتنوعة من زيارة موقعنا الإلكتروني الديار العصرية .

أما إذا كنت ترغب في استكشاف أبرز وأهم القرى السياحية في منطقة العين السخنة، يبرز بشكل خاص تميز قرية تلال العين السخنة كوجهة استثنائية وفريدة من نوعها. تتميز هذه القرية بمجموعة من المميزات التي تجعلها وجهة مثالية للمستثمرين والباحثين عن أماكن رائعة لقضاء العطلات. تتألق قرية تلال العين السخنة بتصميمها المعماري الراقي والمبتكر، الذي يتناغم بشكل مثالي مع البيئة الساحلية الفريدة. كما تحتوي قرية تلال السخنة على الميزات المتنوعة والتي تجعلها مشروعًا فريدًا ومميزًا. حيث يقع المشروع في موقع حيوي بالقرب من طريق الزعفرانة ومنتجع بورتو السخنة، مما يوفر سهولة الوصول إلى العديد من المرافق والخدمات.

تمتاز القرية أيضًا بالقرب من القاهرة بمسافة تقرب من 100 كيلومتر مربع، وتبعد 30 دقيقة بالسيارة عن مدينة السويس. يتمتع مشروع تلال العين السخنة بطول ساحلي يبلغ 6 كيلومترات مربعة على سواحل البحر الأحمر.

تم اختيار مساحة ضخمة لإقامة منتجع تلال العين السخنة "تلال عين السخنة" على مساحة قدرها 617,76 فدانًا، وقد صمم المشروع بشكل مبتكر يجعل من القرية مدينة مصغرة تحتضن كل ما يمكن أن تحلم به لقضاء عطلة صيفية ممتعة. يتميز المشروع بنسبة بناء وهياكل للقرية لا تتجاوز 20%.

تم تخصيص باقي المساحة من مشروع تلال العين السخنة لتضمن وجود خدمات ومرافق ومساحات خضراء واسعة تمنحك إطلالة مميزة وفيو رائع على الطبيعة الساحرة. تمت تصميم قرية تلال العين السخنة على مراحل متعددة، وتشمل كل مرحلة مجموعة فريدة من الشاليهات الفاخرة والفيلات المتنوعة التي تناسب احتياجات العملاء. ويتميز كل وحدة في هذه المشروعات بإطلالة مميزة ومباشرة على البحر.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم توفير خدمات شاملة في تلال العين السخنة، حيث تجعل وحدتك في القرية ليست مجرد منزل صيفي، بل هو بيتك الأول والدائم. وتشمل الخدمات:

مساحات خضراء واسعة ولاندسكيب يحيط بالمنتجع، بما في ذلك الأشجار الكثيفة والحدائق العامة والأحواض الزهرية.

حمامات سباحة متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية.

بحيرات صناعية ومسطحات مائية.

فندق 5 نجوم لخدمة زوار القرية وفنادق عالمية لتلبية احتياجات جميع العملاء.

نادي صحي يحتوي على جميع الأنشطة والملاعب الرياضية.

نادي اجتماعي يلبي احتياجات جميع الأفراد.

خدمات طبية شاملة تشمل مراكز طبية في مختلف التخصصات وصيدليات كبيرة.

وحدات طبية مجهزة لتقديم الإسعافات الأولية في حالات الطوارئ.

فندق 3 نجوم مصمم بأعلى المعايير لزيادة الجاذبية السياحية.

ملاعب رياضية متنوعة لممارسة جميع أنواع الأنشطة الرياضية.

مناطق تجارية للتسوق وشراء اللوازم الضرورية والمنتجات الترفيهية.

مراكز تجميل للسيدات والرجال.

مسارات مخصصة لركوب الدراجات الهوائية وممارسة رياضة الركض.





يضم منتجع تلال العين السخنة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، بما في ذلك الفلل والتوين هاوس والتاون هاوس والاستاند الون والشاليهات، بمساحات وأسعار تنافسية. ولم تكتف شركة رؤية، المالكة للمنتجع، بتوفير وحدات سكنية بمساحات متنوعة فقط، بل قدمت أيضًا أسعارًا تنافسية لا مثيل لها في العين السخنة. حيث تتيح للعميل الحصول على وحدة تناسب إمكانياته المالية دون أعباء مالية زائدة.



تبدأ أسعار الشاليهات في تلال السخنة من 4,500,000 جنيه مصري. بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة أنظمة سداد مرنة، حيث يمكن الحصول على وحدة سكنية بدفع 25% مقدمًا وتقسيط باقي المبلغ على 4 سنوات.

تعد هذه القرية من بين القرى والمنتجعات الفاخرة التي تتميز بفخامتها في منطقة العين السخنة. أما إذا كنت تتساءل عن المزيد من المعلومات حول كافة المشاريع الأخرى الاستثمارية، يمكنك زيارة موقعنا على الإنترنت في "الديار العصرية"، حيث نقدم لك نظرة شاملة حول جميع المشاريع الاستثمارية. بما في ذلك المواصفات، والخدمات المتاحة، والأسعار، وخطط السداد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التفاعل مع مراجعات العملاء والصور المتوفرة، مما يساعدك في اتخاذ قرار مستنير يتناسب مع توقعاتك واحتياجاتك.