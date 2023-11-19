تداول 574 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الاحمر تحقيق تداول مقداره 574 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر اكتوبر الماضي حيث سجلت الصادرات 408 الف طن بضائع بنسبة زيادة 145% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 166 الف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 14 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 30% عن الفترة المثيلة للعام الماضي ( 2022 ) وتركزت الزيادة بثلاث موانئ وهى السويس، سفاجا ، نويبع .



حيث شهد ميناء سفاجا البحرى تداول 397 الف طن بضائع بكمية وارد 123 الف طن وصادر 274 الف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 63 الف طن بنسبة زيادة 2% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 20 الف طن و صادر 43 الف طن بضائع و شهد ميناء السويس تداول 35 الف طن بضائع بنسبة زيادة 426% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 29 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 62 الف طن فوسفات.

=

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .

هذا وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر قد أعلنت تحقيق تداول مقداره 490 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي وحققت الصادرات تداول 335 الف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 155 الف طن .



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 315 الف طن بضائع بكمية صادر 188 الف بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 الف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 الف بكمية صادر49 الف بنسبة زيادة 172% عن الواردات التي سجلت 18 الف طن ، بينما شهد ميناء السويس تداول 32 الف طن بضائع بكمية صادر 22 الف بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن ، فيما تم تصدير 76 الف طن فوسفات من ميناء ابوالغصون والحمراوين .



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء اجراءات الشاحنات .