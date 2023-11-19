سقوط أمطار متوسطة على قري الدقهلية

شهدت مدن ومراكز محافظة الدقهلية اليوم الأحد سقوط أمطار متوسطة منذ فجراليوم على جميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة مع إنخفاض كبيرفى درجات الحرارة زادت شدتها فى مدينة جمصة وحدوث تقلبات فى الطقس وإستمر امتلاء السماء بالغيوم.

فيما ناشد محافظ الدقهلية المواطنين انه عند سقوط امطار عدم الاقتراب من اى مصدر من مصادر الكهرباء اعمدة الكهرباء والانارة العامة المتواجدة بالشوارع والحدائق والنوادى والمناطق المتضررة لاقدر الله من سوء الأحوال الجوية خاصة الموجودة بالقرب من اى تجمعات للمياه حرصا على سلامة الجميع..

كما كلف المحافظ بالتواجد لجميع العناصر المعنية (الصحة، الاسعاف، الحماية المدنية والرى، شركة المياه) بالتعامل والتواصل مع غرفه العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي جميع البلاغات الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها ووجه المحافظ بضرورة وجود حصر شامل للاماكن التي تتراكم بها مياه الامطار وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب على مستوى المحافظه وان يتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

وأهابت محافظة الدقهليه بالمواطنين بتواخى الحذر أثناء السفر علي الطرق السريعة فى المطر ، مؤكدا استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، واستمرار العمل بجميع غرف العمليات الفرعيه بالقرى والمدن والاحياء والمراكز وايضا بجميع قطاعات المرافق " شركه مياه الشرب والصرف الصحى والطرق الرى والغاز الكهرباء والتواصل المستمر مع غرفه العمليات الرئيسيه على مدار الساعه لسرعه التجاوب الفورى مع كافه الحالات الطارئه حرصا على حياه المواطنين وسلامه المبانى والمنشآت مؤكدا على ضرورة مراجعة كافه الاستعدادات بجميع المستشفيات والمدارس واماكن التجمعات السكانيه من اجل موسم شتاء آمن للمواطن الدقهلاوى على مستوى المحافظه.