الفيوم تفوز بجائزة المعلم المثقف فى المشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهورية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، في المشروع الوطني للقراءة ، وحققت مركز متقدم على مستوى الجمهورية. وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

فازت إنجي فوزي موريس - معلمة اللغة الإنجليزية بالمرحلة الإعدادية - مدرسة الانبا إبرام للغات بجائزة المُعلم المثقف - الموسم الثالث للمشروع الوطني للقراءة.

تقدمت الدكتورة أماني قرني ، بالتهنئة الى إنجي على التمثيل المشرف لمحافظة الفيوم فى المشروع الوطني للقراءة، وتحقيق لقب المعلم المثقف على مستوى الجمهورية.

كما قدمت الشكر لفريق العمل المشرف على المشروع الوطني للقراءة بمحافظة الفيوم، هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و سوزان شيلابي موجة عام المكتبات بالمديرية، وإدارة مدرسة الأنبا إبرآم الخاصة للغات بالفيوم، وذلك لتحقيق مركز مشرف على مستوى الجمهورية فى المشروع الوطني للقراءة.

تكريم الدارسين فى الجامعة..

ومن جهه اخرى تمَّ تكريمُ خمسة عشرَ دارِسًا ودارِسَةً من أبناء جامعة الفيوم من غير أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاوِنة ضمنَ مبادرة "حاضنات الفائقين للعلوم الإنسانية"، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب رئيس الجامعة. وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيسِ الجامعة، وبإشراف الدكتور عرفه صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور محمد فاروق عبد السميع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية،

وفي بداية اللقاء قدَّمَ الدكتور ياسر مجدي حتاته التهاني للدارسين الفائزين، وأكَّدَ أنَّ "حاضنات الفائقين للعلوم الإنسانية" مبادرةٌ جادَّةٌ تهدف إلى رعاية الطلاب المتفوقين، لاسيما الذين يترتب على أبحاثهم العلمية منتجٌ علميٌّ تطبيقيٌّ يُساعد في حلِّ مشكلات المجتمع.

ومن جانبه أكَّدَ الدكتور عرفه صبري حسن أنَّ الجامعة وإدارتها لا تتدَّخِرُ جُهدًا من أجل الارتقاء بمنظومة البحث العلمي، والاهتمام بالباحثين، وأنه لا نهضةَ حقيقةً إلا بالنهوض بالبحث العلميِّ، لاسيَّما الذي يخدم المجتمع ويُسهم في حلِّ مشكلاتِه. كما أشار الدكتور صلاح هاشم إلى العلاقة الوثيقة بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الفيوم، وأنَّ مثل هذه المبادرات تأتي في سياق تشجيع الباحثين على النهوض بمجتمعاتهم من خلال ما يقدمونه من بحوثٍ ودراساتٍ.

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