جدول مباريات اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حي ستقام مواجهات في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، و تصفيات أمم أوروبا.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء مصر وسيراليون بالجولة الثانية من التصفيات، بجانب لقائي إسبانيا ضد جورجيا و البرتغال ضد أيسلندا.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا اليوم

المجر ضد الجبل الأسود، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

صربيا ضد بلغاريا، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

بلجيكا ضد إذربيجان، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

السويد ضد إستونيا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

إسكتلندا ضد النرويج، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2".

إسبانيا ضد جورجيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1".

ليشتشتاين ضد لوكسمبرج، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 5".

البوسنة والهرسك ضد سلوفاكيا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 4".

البرتغال ضد أيسلندا، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم اليوم

بوروندي ضد الجابون، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

موزمبيق ضد الجزائر، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "SSC SPORTS وتحديدًأ 1HD و5HD".

زمبابوي ضد نيجيريا، في تمام الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

سيراليون ضد مصر، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات " ON Time Sports HD 1 وSSC 1 و5 HD".

السودان ضد جمهورية الكونغو، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC Extra 1 HD".