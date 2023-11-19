تداول 14 ألف طن بضائع متنوعة بموانى البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمراليوم الأحد أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 477 شاحنة بضائع و 44 سيارة حيث شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع عامةومتنوعة و233 شاحنة بضائع و33 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع عامةومتنوعة و244 شاحنةبضائع و 11 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لمغادرة السفينة الحرية وشهد الميناء بالأمس استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة دليلة

كما يشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1780 طن بضائع عامةومتنوعة و 178شاحنة بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة و آور، و شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة ATHENA وعلي متنها 6000 طن حديد تصدير الي جدة .



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 885 راكبا بموانيها .





و أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 490 الف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر سبتمبر الماضي وحققت الصادرات تداول 335 الف طن بنسبة زيادة 117% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 155 الف طن .



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 315 الف طن بضائع بكمية صادر 188 الف بنسبة زيادة 22% عن الواردات التي سجلت 127 الف طن، كما شهد ميناء نويبع تداول 67 الف بكمية صادر49 الف بنسبة زيادة 172% عن الواردات التي سجلت 18 الف طن ، بينما شهد ميناء السويس تداول 32 الف طن بضائع بكمية صادر 22 الف بنسبة زيادة 120% عن الواردات التي سجلت 10 آلاف طن ، فيما تم تصدير 76 الف طن فوسفات من ميناء ابوالغصون والحمراوين .



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة والعمل على زيادة معدلات التداول وتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وضرورة توفير معدات حديثة لعمليات الشحن والتفريغ وعمالة مدربة لتقليل الزمن المستغرق فى ذلك للوصول لمعدلات التداول العالمية لإنهاء اجراءات الشاحنات .