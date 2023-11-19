شعبة الألبان بكفر الشيخ لـ "الوفد": احذروا الجبن النباتي يصنع من زيت النخيل ويسبب السرطان .. والبدائل الصحية آمنة

حذر سعد حسن حامد ، عضو شعبة الألبان بكفر الشيخ ، من أضرار الجبن النباتى والتى تتسبب فى أمراض أخطرها السرطان والقلب والكلى لصناعتها من الزيوت النباتية ، بالإضافة الى وضع مكسبات طعم ورائحة مثل: فوسفات البوتاسيوم والصوديوم .





وقدم " حامد " نصائح للمواطنين بضرورة شراء الجبن المكتوب عليه جبن طبيعى 100% ، لافتاً إلى أن الجبن الطبيعى لونه يميل إلى الاصفرار ، أما الجبن نباتى الدهن فلونه ناصع البياض، كما أن الجبن الطبيعى يفسد سريعه خارج الثلاجة على عكس الجبن نباتى الدهن.

الوفد " حاورت عضو شعبة الألبان بكفر الشيخ وتحدث عن أضرار الجبن النباتى ومكوناتها والبدائل الصحية الآمنة .

* كيف يمكن للمستهلك أن يعرف الفرق بين الجبن النباتى والطبيعى ؟

هناك طرق متعددة لمعرفة الفرق بين الجبن الطبيعى والجبن النباتى ، أولاً: جميع المنتجات نباتية الدهن المكتوب عليها مصنعة من زيت النخيل أو الموضح على العبوه جبنة نباتية الدهن ، ويوجد بعض الشركات تتحايل على هذه النقطة فيقوموا بكتابة لبن منزوع الدسم ومعدل بزيوت نباتية أو مصنعة من لبن بودرة مضاف إليها دهون نباتية كل هذه العبارات أو الكلمات توضح أن هذا المنتج غير صحى.

وهناك بعض الدول مثل السعودية التى أجبرت الشركات المصنعه لهذا النوع ( شبيه الجبنه) وهو ما يعنى أن المنتج يشبه فى الشكل الجبن الطبيعى وهو ليس كذلك .

ثانياً : الجبنه الطبيعية لونها مائل للصفار أما الجبنه نباتية الدهن فلونها أبيض ناصع .

ثالثاً :الجبنه النباتية بعد تذوقها تشعر بوجود دهون فى الفم حتى بعد البلع ، أما الطبيعية لا تترك أثر فى الفم لأنها طبيعية ودهونها طبيعية لا يوجد بها زيوت مهدرجة .

رابعاً : كيلو الجبنه البيضاء الطبيعية ينتج من 4 : 5 كيلو لبن طبيعى وكيلو الجبنه الرومى ينتج من 10 : 12 كيلو لبن بخلاف تكاليف التصنيع والتغليف ، أما الجبنه (شبيه الجبنة) أو نباتية الدهن لا يدخل فى تصنيعها لبن طبيعى وتصنع من مواد وزيوت وخامات رخيصة الثمن والفرق كبير جداً فى التكلفة والشركات فى الطبيعى تقوم بنزع اللبن الطبيعى مثل الزبدة والسمنه والمتبقى يعتبر لبن مفروز ليس به أى دهون ويقوموا بإضافة الزيوت النباتية رخيصة الثمن ويضيفوا مواد تعادل الصلابه والطعم لتخرج جبنه ليس لها علاقة بالجبنه الطبيعية أو يقوموا بتصنيعها من لبن بودره مع إضافة الزيوت النباتية .



* كيف يمكن التغلب على خطر الزيوت النباتية ؟

تصنيع الجبنة النباتية يتلخص فى ترشيد الإستهلاك لهذا النوع من الجبن لأنه صعب أن نقوم بمنع استخدامها نهائياً وذلك لأن هناك كثير من المنتجات نستخدمها يومياً يدخل بها الزيوت النباتية خلاف الجبن مثل كثير من الشيكولاتات والحلويات ومستحضرات التجميل ، وهناك دور رقابى من الدول مهم جداً فى الرقابة على نوع الزيوت النباتية التى تستخدم فى التصنيع ، حيث أن هناك أنواع منها أقل ضرراً من أنواع أخرى تمثل مرض وموت للمستهلك والدور هنا يتمثل فى رقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمشاركة وزارة الصحة وأيضاً الرقابة على المستوردين فى مثل هذا النوع من الخامات وتحديد الأنواع الأفضل لدخولها فى الصناعة والتنبيه والتنويه على المستهلك بالترشيد للإستخدام منها .

* ما هو الفرق بين اللبن البقرى والجاموسى ؟

لون اللبن الجاموسى ناصع البياض أما اللبن البقرى أبيض مائل للصفار وبالنسبة للبقرى قوامه أخف ومن ناحية الدهون اللبن الجاموسى أعلى ولكن دهون اللبن الجاموسى نافعة ومهمة جداً لوجود الفيتامينات وسهولة امتصاصها ولا تتسبب فى رفع الكوليسترول وصلاحية اللبن الجاموسى أطول عمراً لأنه يحتوى على مواد فى تركيبه تتسبب فى أنه يكون أطول عمراً من البقرى والبروتينات فى اللبن الجاموسى أعلى بنسبة كبيرة من اللبن البقرى ومع العلم أن اللبن الجاموسى سعراته أكبر من اللبن البقرى ولكن يفضل استخدامه فى الرجيم لأنه يأخذ وقت أطول فى الهضم ويعطى إحساس بالشبع ويقاوم الجوع ونسبة المياه فى اللبن البقرى اكبر من اللبن الجاموسى لذلك القيمة الغذائية فى اللبن الجاموسى أعلى بكثير لزيادة نسبة البروتينات والمواد الصلبة ويستخدم اللبن البقرى فى صناعة منتجات الألبان بنسبة أكبر من اللبن الجاموسى وذلك لتوافر اللبن البقرى بكميات أكبر واستخدام اللبن الجاموسى فى الإستخدام اليومى للشرب والإستهلاك .

ما هو مكونات الجبن النباتى ؟

الزيوت النباتية مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل هى المكونات الرئيسية فى الجبن النباتى وتجعلها تشبه الجبنه الحقيقية ولكن قيمتها الغذائية ضعيفة جداً ولها أضرار صحية ويتم تصنيع الجبن الأبيض وبعض أنواع الجبن الجاف من الدهون النباتية وحوالى 80% من انواع الجبن الموجودة فى السوق جميعها تصنع من الدهون النباتية وفى الفترات الأخيرة توجد بعض مصانع الجبنة الرومى تقوم بنزع الدهون الطبيعية ووضع بدلاً منها السمن النباتى ، وتصنع كثير من الجبن الموجودة فى السوق بمكونات غير طبيعية مثل الشورتنج (السمن النباتى) واللبن البودرة وطعوم كبديل لطعم الجبنة الطبيعية مثل الجبنة بالشيدر والجبنة بطعم البسطرمه ، وغيرها وهذه الأنواع من الجبن لا يدخل فيها لبن طبيعى نهائياً ولذلك هذه المنتجات غير صحية وتتسبب فى أضرار صحية متعددة والمتعارف عليه أن السمن النباتى يتم إنصهاره فى الجسم تحت درجة حرارة (37:40) درجة مئوية وحدوث ذلك صعب مما يتسبب فى تصلب الشرايين وأمراض القلب وخلافه .

ولذلك ننصح بعدم استخدام أى عبوات مكتوب عليها نباتى الدهن لأنها غير صحية ويفضل استخدام الجبن الأبيض البلدى والجبن الأبيض الإسطنبولى والبراميلى الطبيعى والموجودة فى محلات البقالة الصغيرة والهايبر ماركت .

* ما هى المشاكل التى تسببها الجبنة المصنعة من الزيوت النباتية ؟

هناك نوعان من الجبنة ، النوع الأول : والمصنع من اللبن الطبيعى ولا يدخل فى تصنيعه الزيوت النباتية وهو الإختيار الأفضل للصحة وذلك لإحتوائها على العناصر الغذائية المفيدة .



النوع الثانى : وهو الجبن نباتى الدهن واقبال الكثير للأسف من الأشخاص على شرائه وذلك بسبب قلة تكلفته وأسعاره وذلك بسبب أن الخامات التى تدخل فى تصنيعه أسعارها رخيصة جداً مقارنة باللبن الطبيعى والزبدة الطبيعية وهذا النوع من الجبنه يتسبب فى كثير من المشاكل الصحية :

أولاً: ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم ويتسبب ذلك فى امراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين .

ثانياً: تراكم الدهون فى أماكن كثيرة من الجسم وخاصة فى منطقة البطن وذلك يؤدى لزيادة الوزن .

ثالثاً : يتسبب الجبن نباتى الدهن فى إلتهاب المفاصل ويتسبب أيضاً فى هشاشة العظام .

رابعاً : الطعوم التى توضع على الجبن نباتى الدهن والمواد التى تساعد على وجودها باللون الأبيض الناصع يتسبب فى تكوين الحصوات وإضطربات كبيرة فى حركة الأمعاء وإصابة بعض الأشخاص بالسرطان .

ما هى النصائح الموجهة للمواطنين والبدائل الصحية ؟

ننصح بعدم إستخدام الجبن نباتية الدهن مهما كانت مرغوبة من الأطفال وأفراد الأسرة والتوقف تماماً عنها وتقديم البدائل الصحية من الجبنة البلدى والجبنة الرومى الطبيعية والجبنة الإسطنبولى والبراميلى البلدى والمصنعة فى المصانع الصغيرة والتى تتوافر دائماً سائبة وليست معبأة فى عبوات كرتون وللأسف الشديد يدخل الشورتنج والدهون النباتية ، فى كثير من المنتجات المستهلكة يومياً مثل الشيكولاته والحلويات.