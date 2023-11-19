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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إمام عاشور وحسين الشحات يرفضان الاعتذار لـ فيتوريا

إمام عاشور وحسين
إمام عاشور وحسين الشحات

كشف الإعلامي محمد فاروق تفاصيل جديدة في أزمة حسين الشحات و إمام عاشور بعد استبعادهما من رحلة منتخب مصر الأول إلى ليبيريا لمواجهة سيراليون.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة سيراليون اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامته في كندا، المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية.

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منتخب مصر يبحث عن ثاني انتصاراته في تصفيات المونديال أمام سيراليون

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أسباب استبعاد إمام عاشور وحسين الشحات وطارق حامد من منتخب مصر

وقرر فيتوريا استبعاد عاشور والشحات نظرًا لما بدر منهما عقب نهاية مباراة جيبوتي الماضية بسبب عدم خضوع الثنائي للتعليمات الفنية وتنفيذها وفقًا لرغبة المدرب وعدم الالتزام بقراراته.

وأكد مصدر مقرب من محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر عن محاولته للصلح بين إمام عاشور وحسين الشحات لاعبا منتخب مصر والبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة عقب مباراة جيبوتي الماضية حينما رفضا الثنائي التدريب بعد المباراة.

وقال فاروق: " محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني فور علمه بقرار البرتغالي روي فيتوريا باستبعاد حسين الشحات وإمام عاشور من قائمة المنتخب التي ستخوض مباراة سيراليون بتصفيات كأس العالم، تدخل وطلب من الثنائي حل الأزمة داخل المعسكر قبل رحيلهما وتقديم اعتذار للبرتغالي فيتوريا عن رفضهما التدريب مع المستبعدين ولكن الثنائي رفضا وفضلا الخروج من معسكر الفراعنة ".

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