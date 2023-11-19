وجبة الفطور تقلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

وجد فريق من العلماء أن وجبة الفطور يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولكن ذلك يعتمد على ما تأكله، وفق روسيا اليوم.

وتبين أن مبادلة بيضة بحفنة من المكسرات يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 17%، وفقا لتحقيق أجراه العلماء حول الأطعمة النباتية "العصرية".

وتقول المراجعة، التي نشرت في مجلة BMC Medicine، إن استبدال بيضة واحدة يوميا بـ25 إلى 28 غراما من المكسرات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 17%، والسكري بنسبة 18%، والوفاة المبكرة بنسبة 15%.

ومع ذلك، لم يستنتج العلماء أنه يجب إلغاء البيض تماما من نظامك الغذائي.

وفي حين أن بعض الخبراء حذروا منذ فترة طويلة من أن البيض مضر للقلب، إلا أن الأمر كان مطروحا للنقاش حيث يقول آخرون إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة.

وتظهر النتائج التي شاركها المركز الألماني لأبحاث مرض السكري، عدم وجود فائدة من استبدال الأسماك والمأكولات البحرية بالخيارات النباتية، ولا يوجد دليل على أن استبدال منتجات الألبان يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووجد الفريق أن الأشخاص الذين استبدلوا 50 غراما من اللحوم المصنعة بكمية مماثلة من البقوليات أو العدس أو الحمص أو الفاصوليا، انخفض لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو الإصابة بها بنسبة 23%.

وكان الخطر أقل، بنسبة 27%، إذا تناولوا 28 إلى 50 غراما من المكسرات بدلا من اللحوم المصنعة.