اليوم انطلاق المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT '23 الحدث التقنى الأعرق والأبرز فى المنطقة الذى تنظمه شركة «تريد فيرز إنترناشيونال»، فى نسختهالسابعة والعشرين، بمشاركة حاشدة من الفاعلين والمؤثرين فى قطاع التكنولوجيا محلياً وإقليمياً ودولياً من جهات حكومية ومؤسسات تنظيمية وشركات كبرى وناشئة، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

أكد أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال، المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT”23، أن نسخة هذا العام من المعرض والمؤتمر تشهد مشاركة 5 وزارات وهى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالى ووزارة العدل، بالإضافة إلى تمثيل القوات المسلحة من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العربية للتصنيع ووكالة الفضاء المصرية ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

أثنى كمال على مشاركة البنك المركزى المصرى بجناح خاص ورعايته للدورة العاشرة لمعرض ومؤتمر «PAFIX» الخاص بالمدفوعات الإلكترونية والشمول المالى الذى بدأ انطلاقه بالتعاون مع شركة «إى فاينانس» قبل عشر سنوات، ليؤكد هذا المعرض فى عامه العاشر أن الشمول المالى يعتمد فى الأساس على الشمول الرقمى.

كما أضاف أن حضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى ونائبه رامى أبوالنجا فى افتتاح معرض «PAFIX»، يمثل أهمية قصوى للمعرض فى عامه العاشر، لما يمثله من أهمية قصوى للقطاع المصرفى والمالى فى ظل الظروف الراهنة.

أوضح أن البنوك الرقمية أصبحت واقعًا جديدًا فى جميع أنحاء العالم، وهى بنوك غير تقليدية وليس لها أى فروع مادية على أرض الواقع، وقد أطلق البنك المركزى المصرى من عدة أشهر قواعد تأمين إطلاق البنوك الرقمية، وتعمل العديد من الجهات والبنوك حاليًا على الاستعداد لإطلاق البنوك الرقمية، الأمر الذى يجب مناقشته بعناية فائقة داخل مؤتمرات وندوات المعرض.

شدد على ضرورة عدم فقد المواطنين للثقة فى سوقهم المصرى، مؤكدًا أن الشركات العالمية لا تزال تعمل وتثق بقوة فى الاقتصاد المصرى بمختلف قطاعاته، ولا يمكنها أن تفقد هذا السوق الكبير الواعد، وقد أثبتت التجارب أن الشركات القليلة التى انسحبت فى ظروف مثيلة ندمت ندمًا شديدًا لعدم قدرتها على العودة إلى السوق إلا بصعوبة بالغة.

يشهد معرض Cairo ICT”23 إطلاق العديد من المشروعات والاستثمارات الأجنبية والعربية الجديدة داخل السوق المصرية، ومنها استثمارات شركة خزنة الإماراتية وشركة حياة الكويتية التى ستطلق أول استثماراتها فى مصر بمجال الأقمار الصناعية.

واختتم كلمته مؤكداً أن مصر لها ثقل سياسى واقتصادى كبير جدًا ولا يستطيع أحد نزعه أو منافسته.

يأتى انعقاد الدورة السابعة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT '23 فى ظل تحولات استثنائية أبرزت الهيمنة التى تحظى بها التكنولوجيا وأهميتها ودورها الحاسم فى تنمية الدول وتأمين الشركات وخلق الحلول واغتنام الفرص ومواجهة التحديات، الأمر الذى دفع المنظمين إلى اعتماد شعار «دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل»IGNITE INNOVATION: Merging Minds & Machines for aBetter World، ليكون الشعار الرسمى للحدث فى عام 2023 والمفهوم الاسترشادى لمسارات المعرض وفعالياته المصاحبة من منتديات وجلسات حوارية وورش عمل.

ويتميز Cairo ICT '23 بتوفير فرص تواصل لا مثيل لها، حيث يجمع نخبة من الوزراء والمسؤولين وقيادات الهيئات الحكومية والشركات العالمية والمحلية تحت سقف واحد، فضلًا عن باقة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات الكبرى فى التقنية والتكنولوجيا المالية والبنوك والتأمين فى مصر والعالم، ويتضمن الحدث مشاركة أكثر من 400 شركة عالمية ومحلية و200 متحدث فى جلساته ومؤتمراته التى تستمر على مدار 4 أيام.

ولتوفير تجربة مميزة توفر الحد الأقصى من الاستفادة للزوار، تتميز فعاليات Cairo ICT ‘23 بمناقشة مجموعة من القضايا المهمة فى عدد من المجالات الأكثر حيوية واهتمامًا من جميع الأطراف، وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى والروبوتات، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعى التوليدى، بالإضافة إلى مناقشة تطورات حلول مراكز البيانات فائقة الحجم، والحلول السحابية المختلطة وحوسبة الحافة.

كما تناقش ندوات ومؤتمرات معرض Cairo ICT”23، أبرز وأحدث قضايا الأمن السيبرانى، والاستعداد لمواجهة التهديدات الناشئة والمستجدة فى عام 2024، ومرونة المؤسسات المالية فى مواجهة برامج الفدية والاستجابة للحوادث، والذكاء الاصطناعى فى الأمن السيبرانى المصرفى، والتوقيع الإلكترونى والحلول الرقمية فى تمكين التحول الرقمى، ومستقبل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والمدن الذكية وتأثيرات اتصالات الجيل الخامس.

وبالتوازى مع انعقاد الدورة السابعة والعشرين من CairoICT”23، تنعقد النسخة العاشرة من المعرض والمؤتمر الدولى للمدفوعات الرقمية والشمول الرقمى للشرق الأوسط وأفريقيا PAFIX برعاية البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى انعقاد النسخة الثامنة من ملتقى الإبداع وساحة الابتكار Innovation Arena.

كما تقام فعاليات معرض ومؤتمر المدن الذكية IntelliCities، ومعرض ومؤتمر Healthtech وInsuretech، ومعرض تكنولوجيا الأمن والسلامة العامةDSS، وكذلك معرض ومؤتمر تكنولوجيا الاتصالات عبر الأقمار الصناعيةSATCOM، ومعرض ومؤتمر الألعاب الإلكترونية والأجهزة الذكية والتكنولوجيا الترفيهية Connecta.

تأتى الدورة السابعة والعشرون برعاية رئيسية من شركة «ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية»، والشريك الاستراتيجى «إى فاينانس»، والشريك التكنولوجى «هواوى»، وراعى اللقب «دل تكنولوجيز»، والراعى البلاتينى «ايجيبت تراست» و«البنك التجارى الدولى – مصر «CIB، والراعى الأمنى «فورتينت»، وراعى الرقمنة «inelegant systems»، ورعاة البنية التحتية الذكية ICT MISR وIOT MISR، وبرعاية ذهبية من «خزنة داتا سنتر» و«مجموعة بنية»، ورعاية فضية من «networkInternational» و«SAP».

كما تأتى شركة HILIGHTS شريكًا لحلول المؤتمرات، و«أورنچ» شريكًا للاتصالات و«مايكروسوفت» راعياً للذكاء الاصطناعى، ورعاة الـVIP كل من الهيئة العربية للتصنيع وZeroTech.